リック・ファン・ドロンゲレンが移籍間近だ。トルコメディアの報道を受け、『Voetbal International』も、センターバックの彼がサムスンスポルからパナシナイコスへ移ると伝えた。

当初はトルコ残留が濃厚とされたが、アクセル出身27歳のセンターバックは、トラブゾンスポルとの合意報道を覆し、ギリシャ挑戦を決断した。

ファン・ドロンゲレンは若くしてスパルタ・ロッテルダムで頭角を現し、2017年に300万ユーロでハンブルガーSVへ移籍。4年間で95試合に出場した後、2021年にユニオン・ベルリンへ移った。

しかし彼はベルリンで1試合も出場せず、KVメヘレンとハンザ・ロストックへ相次いでレンタルされた。2023年には20万ユーロでサムスンスポルへ売却された。

スーペル・リグではすぐに定着し、左利きのセンターバックとして初年度13位のチームを支えた。

彼の守備が光り、チームは翌季3位に入った。昨季は7位だった。

2028年半ばまで契約を残す彼の移籍で、サムスンスポルはボーナスを除き少なくとも550万ユーロを得る見込みだ。トルコメディアは、移籍金の20％をリターンとして受け取る条項も報じている。

パナシナイコスとは4年契約で合意。アテネではトニー・ヴィレーナやステファン・デ・フライとプレーする。デ・フライは34歳で、今夏早くにインテルからギリシャへ移籍した。