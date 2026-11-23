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エンツォ・マレスカ監督は、マンチェスター・シティがプレミアリーグで4試合勝利から遠ざかっていることを懸念していない。ジョゼップ・グアルディオラ監督の下で過ごした10年間を経て、現在の不振はクラブの「リセット」に伴う自然な過程だと強調した。チャンピオンズリーグでクラブのレジェンドをエティハド・スタジアムに迎えるにあたり、守備と中盤で適切なバランスを見いだしたい考えだ。

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マレスカ監督、シティの不振は「リセット」の一部と説明

マレスカ監督は、グアルディオラ退任後の体制に適応する中で、シティが最近苦戦するのは予想されたことだと考えている。就任1年目のプレミアリーグでは開幕から7連勝を飾ったが、現在はリーグ戦4試合勝利がない。その中には、 アーリング・ハーランドのゴールが取り消された、悔しいフラム戦の引き分け も含まれる。

「私にとっては、これも過程の一部だ。リセットのようなものだからね」と、月曜日の記者会見で語った。「同じ監督、同じ顔ぶれ、同じ言葉、同じやり方で10年間を過ごした後の再出発のようなものだ」

「適切なバランスを見いだせる」

マレスカ監督は、警戒する必要はなく、チームが安定感を得るには時間が必要だと強調した。「突然、一気に変えるのは簡単ではない」と続けた。「私個人としては、すべてごく自然なことだと思っている。できるだけ早く、守備や中盤を含むすべてのラインで適切なバランスを見いだし、安定した戦いができるようになればと思う」

「今の私たちと他のクラブとの差は、そこにあると思う」。先週には、シティの苦戦が、プレミアリーグとの長期にわたる争いでクラブの財務規則違反が認定されたことと関係しているとの見方を否定していた。

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デ・ブライネがナポリの一員としてエティハドに帰還

シティは火曜日、国内での戦いを離れてナポリをホームに迎える。2025年夏にクラブを去ったケヴィン・デ・ブライネが、エティハド・スタジアムに戻ってくる。2022-23シーズンの3冠達成時にグアルディオラ監督のアシスタントとしてベルギー人選手とともに働いたマレスカ監督は、惜しみなく賛辞を送った。

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「個人的な思いだけでなく、このクラブの歴史にとってもそうだと思う」と語った。「この10年間にクラブが獲得したすべてのタイトルに、ケヴィンは在籍し、重要な選手だった。素晴らしい選手であり、人柄も最高で、礼儀正しい。本当に素晴らしい。彼と働けたのは、私にとって喜びだった」

ナポリ、アーセナルと対戦するシティの重要な一週間

マレスカ監督はまた、マテウス・ヌネスが負傷から復帰し、再び出場可能になったことも認めた。シティはチャンピオンズリーグで4試合を戦って3勝を挙げ、36チーム中7位につけている。ナポリに勝てば、今週後半に前回王者アーセナルと対戦する前に、重圧を和らげられるだろう。