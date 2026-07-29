リストから外れる：アジアツアーがシティのスター選手の将来に疑念を抱かせる

マンチェスター・シティはイタリア人指揮官エンツォ・マレスカ体制のもとで新たな一歩を踏み出したが、かつてのチームの主力の一人を巡る状況は依然として不透明なままだ。

マンチェスター・シティは先週、新シーズンに向けた準備トレーニングを再開し、ジャック・グリーリッシュもチームに合流した選手の一人だったが、11日間にわたるアジアツアーのため香港とソウルへ向かう遠征メンバーからは外れた。

BBCスポーツによると、このイングランド人MFは昨年1月に負った足の負傷から依然として回復途上にあるという。この負傷はエヴァートンへのレンタル期間を早期に終わらせるものとなった。徐々に調子を取り戻し始めていた矢先のことで、この負傷によってワールドカップに出場するイングランド代表メンバー入りを争う機会も奪われた。

グリーリッシュは前指揮官ペップ・グアルディオラの構想から外れ、契約最終年に入った状態でマンチェスター・シティに戻ってきた。週給が約30万ポンドに上るにもかかわらず、契約延長のオファーを受ける兆しはまったく見られない。

この選手は来る9月に31歳を迎える。最大の焦点は、マレスカがトップチーム内で新たな機会を与えるのか、それともこの夏の退団を認め、かつてのイングランド王者でのキャリアに終止符を打つのか、という点にとどまっている。

マレスカはグリーリッシュの残留の可能性を閉ざしてはいない。先週、次のように語った。「現時点で彼はここにいて、まだマンチェスター・シティの選手だ。クラブにいる全ての選手を指導しようとするのが私の務めだ」

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さらにこう付け加えた。「私が去って以来、ジャックとは良好な関係を保っており、今でも連絡を取り合っている。彼は大きな心の持ち主で、素晴らしい人物だからだ。その後どうなるかは、これから見ていくことになる」。しかしこのイタリア人指揮官は、過去3か月の間に2度にわたってグリーリッシュが飲み物を口にしている画像が出回ったことで、不安を覚えているかもしれない。これは獲得に関心を寄せるクラブの前で彼のイメージに影響を及ぼしかねない問題だ。

グリーリッシュは2023年のマンチェスター・シティによる歴史的な三冠達成の祝賀で中心にいたが、当時は「パーティー好きの若者」と呼ばれることを拒否し、「ただ楽しんでいただけだ」と強調していた。しかし、こうした光景が繰り返されることで移籍の可能性が下がるかもしれない。

グリーリッシュは年初以来、公式戦を一試合もこなしていない。一方、MFのカルヴィン・フィリップスもイングランド・チャンピオンシップのシェフィールド・ユナイテッドへの不成功に終わったレンタルを経てクラブに復帰した。

フィリップスはまだ30歳ではあるものの、2022年にリーズ・ユナイテッドからマンチェスター・シティへ移籍して以来、そのキャリアは大きく後退しており、過去2シーズンでプレーしたのはEFLカップでのわずか7分間のみだった。

各種の情報は、フィリップスもまたチームの構想外にあることを示している。彼はアジアツアーのメンバーから外され、マンチェスター・シティは今回の移籍期間中に彼の獲得に向けたオファーに耳を傾ける姿勢を見せている。

シティの遠征団は3試合の親善試合をこなすため28選手で構成された。一方、アーリング・ハーランド、新加入のエリオット・アンダーソン、リヤン・シェルキ、ニコ・オライリーはワールドカップ出場を経て休養が与えられた。

メンバーには、イタリア人GKジャンルイジ・ドンナルンマ、フィル・フォーデン、ヨシュコ・グヴァルディオル、アントワーヌ・セメンヨに加え、利用可能な選手を見極めたいというマレスカの意向のもと、リザーブチームの選手数名も含まれている。

マンチェスター・シティはマレスカ時代の幕開けとして、土曜日にセリエA王者インテル・ミラノと対戦し、その後、韓国リーグのオールスターチーム、さらに来週はソウルでアトレティコ・マドリードと対戦する。

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