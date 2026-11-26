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ブルーノ・フェルナンデスが後半の3分間で2得点を挙げ、マンチェスター・ユナイテッドはチャンピオンズリーグでスポルティングCPと敵地で2-2の引き分けに持ち込んだ。マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた主将は、後半の積極的なプレスが相手を揺さぶったと説明。一方、終盤の展開によりマウリシオ・ポチェッティーノ監督の初勝利はお預けとなった。

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フェルナンデスがけん引したユナイテッドの後半の反撃

ブルーノ・フェルナンデスが後半開始から3分間で2得点を挙げ、苦しい前半を過ごしたマンチェスター・ユナイテッドを巻き返しに導いた。しかし、マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるチームは、チャンピオンズリーグのスポルティングCP戦で2-2の引き分けに終わった。アマド・ディアロのヘディングシュートがユーリ・ティーレマンスのファウルで認められず、ユナイテッドは33分にルイス・スアレスのPKで先制を許した。それでも48分にフェルナンデスがPKを決め、さらに2分後には相手に当たってコースが変わったロングシュートで追いついた。

「勝ちたかった。チャンピオンズリーグでの順位を考えれば、勝つことは僕たちにとって非常に重要だった。でも、負けないことも重要だった」フェルナンデスはマン・オブ・ザ・マッチ受賞後、UEFAに語った。「ファンが素晴らしい雰囲気をつくるアルヴァラーデで、非常にいいチームと戦うのは本当に難しい」

パウロ・フォンセカ監督率いるチームに対するハイプレスへの転換を説明

前半のユナイテッドは、スポルティングの高い守備ラインを攻略できずに苦しんだ。5月以来の先発となったジョシュア・ザークツィーのシュートは枠を外れ、ブライアン・エンベウモも相手の守備に封じられた。しかしフェルナンデスは、後半により大胆なプレスを仕掛けたことが試合の流れを変えたと明かした。

「高い位置からのプレスに強度を加えられたから、僕たちは試合に力強く戻れた。時にはそのリスクを冒し、1対1で守って、前線により多くの人数をかける必要がある」と説明した。「スポルティングは後方からつなぎたがる。だから、こちらが非常に積極的に出れば、ボールを奪っていい位置に入れることもある」

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終盤のミスとVARによる得点取り消し、引き分けは妥当との見解

フェルナンデスはFKがわずかに枠を外れ、短時間でのハットトリック達成を逃した。その後、GKセンネ・ラメンスが80分のイバン・フレスネダのクロスをこぼし、スアレスに同点ゴールを許した。終盤にはカイケのオウンゴールが生まれたものの、ファウルによりVARで取り消された。さらにアディショナルタイムには、ティーレマンスが2枚目のイエローカードを受けて退場した。

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パウロ・フォンセカ監督の戦術を振り返ったフェルナンデスは、勝ち点1ずつを分け合う結果は妥当だったと認めた。「パウロ・フォンセカが僕たちに対して用意した戦い方は、それまでとは違った。相手が高いラインを敷くことは分かっていた。それによって相手もリスクを負ったけど、同時に僕たちがアタッキングサードへ進み、背後へボールを送るのも難しくなった。全体として非常にいい試合だったと思うし、引き分けは妥当な結果だった」

19位のユナイテッド、ポチェッティーノ監督は初勝利を待つ

日曜日にアンフィールドで敗れ、水曜日にはリスボンで激戦の末に引き分けた。ポチェッティーノ監督は、マンチェスター・ユナイテッド指揮官としての初勝利をまだ挙げられていない。

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ユナイテッドは5節を終え、チャンピオンズリーグのリーグフェーズで19位。フェルナンデスとチームメイトには、決勝トーナメント進出を決めるための重要な欧州での試合が待っている。