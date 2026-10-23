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トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督は、左サイドバックのデスティニー・ウドジェが負傷により、土曜日のチェルシーとのダービーを欠場すると明かした。また、イタリア人指揮官はチェルシーのジョアン・ペドロ、モーガン・ロジャーズ、コール・パーマーによる攻撃トリオを欧州屈指と称賛した。

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ウドジェが欠場、デ・ゼルビ監督は選手のコンディションを慎重に管理

トッテナム・ホットスパーのロベルト・デ・ゼルビ監督は、DFデスティニー・ウドジェが土曜日のチェルシーとのダービーを欠場すると認めた。負傷者リストにはウドジェのほか、サヴィオ、ウィルソン・オドベール、シャビ・シモンズ、ミハイロ・ムドリク、ルーカス・ベリヴァルが名を連ね、ロドリゴ・ベンタンクールも出場停止となっている。

デ・ゼルビ監督は、復帰したジェームズ・マディソンとデヤン・クルゼフスキについても、慎重に対応する姿勢を強調した。

ウドジェについて、デ・ゼルビ監督は「いや、彼は出場できない」と認め、「リスクを冒して……多くの選手を何試合も欠くような事態は避けたい」と語った。

トッテナム指揮官、攻撃陣の選択肢とコンディションを語る

最近復帰したマディソンとクルゼフスキの状態について、デ・ゼルビ監督は、練習の序盤に両選手が個別メニューに取り組んでいたと説明。「最初の3日間、マディソンは我々と一緒に練習していなかった。準備ができているかは分からない」と明かした。

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「マティス・テルを起用することも、マルムシュやギャラガーを起用することもできる。ペドロ・ポロがプレーできることを考えれば、ほかにも選択肢はある」

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「クルゼフスキはよく取り組んでいたが、最初の数日間は個別メニューだった」と付け加えた。

デ・ゼルビ監督、チェルシーの強力な攻撃陣を称賛

かつてブライトンを率いたデ・ゼルビ監督は、チェルシーのシャビ・アロンソ監督が擁する攻撃陣の層の厚さを認め、ジョアン・ペドロ、モーガン・ロジャーズ、コール・パーマーを挙げた。「間違いなく最高レベルの一つだ。才能がある。3人とも素晴らしい才能の持ち主だ」と述べた。

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「ペドロ・ネトもいる。彼も非常に優れた選手だ……エステヴァンもいる。3人だけではない」

イタリア人指揮官は「この3人は今、キャリアで最高の時期にいる」と付け加えた。

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トッテナム、スタンフォード・ブリッジで戦術的な柔軟性を生かせるか

主力を欠くなかでも、デ・ゼルビ監督は、チェルシーが3バックと4バックのどちらを採用しても、トッテナムには対応できるだけの戦術的な柔軟性があるとの考えを示した。

トッテナムは週半ばの勝利を勢いにつなげるべく、スタンフォード・ブリッジに乗り込む。

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試合は土曜日、英国夏時間17時30分にスタンフォード・ブリッジでキックオフを迎える。