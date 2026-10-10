40歳のノイアーはキックオフ直後、ルイス・ディアスから一見無害なバックパスを受けたが、ボールをわずかに前へ出しすぎた。その後、やや軽率なチップキックで詰めてきたロビン・フェルハウアーをかわそうとしたものの、相手の背中に当ててしまった。ボールはそこからアウクスブルクの選手の走路に跳ね返り、フェルハウアーが難なく無人のゴールへ流し込んだ。

ボールがゴールラインを割った時、スタジアムの表示時計はまだ8秒を示していた。もっとも、Bild紙は手動計測で8.4秒だったと報じている。これにより、フェルハウアーはブンデスリーガ史上最速ゴールを記録した。これまでの記録はカリム・ベララビ（バイヤー・レバークーゼン）とケビン・フォラント（TSGホッフェンハイム）がそれぞれ9秒で保持していた。

「もちろん残念だ。違う入り方をしたかった」と、バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督はノイアーのミスについて語った。「大事なのは反応だ。起きてしまったことは、もう変えられない」

スポーツディレクターのマックス・エーベルも、GKのミスについて「ミスをした。ボールコントロールが悪く、その後で解決しようとしたが、あまりにもリスクの高いやり方だった」と整理した。

ノイアーはおそらくキャリア最後のシーズンを迎えている。 ここ数週間から数カ月の間、彼は繰り返し引退を示唆してきた。長年にわたって正GKを務めてきたノイアーの後継者には、おそらくヨナス・ウルビヒが就く見込みだ。移行をスムーズにするため、昨季と同様に定期的な出場機会が与えられるとみられている。

コンパニ監督はノイアーについて「彼はこれまでのキャリアで常にそうしてきたように、自分がどれだけ優れているかをこれからも示さなければならない。でも一方で、我々にも試合を決めるチャンスはあった」と述べた。

一時はイスマエル・サイバリがバイエルンに同点ゴールをもたらした（55分）が、再び勝ち越しを許した場面でもノイアーは少なくとも不運な見え方をした。DFカルヴィン・ブラッケルマンのシュートを十分にはじき返せず、そのためロドリゴ・リベイロにとっては難しくなく、こぼれ球を押し込んで2-1とした（64分）。81分にナサニエル・ブラウンが決めたため、試合は2-2で終了した。

ブンデスリーガ：史上最速ゴール