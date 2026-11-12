リシャルリソン、トッテナムでロベルト・デ・ゼルビ監督の構想外も1月のエヴァートン復帰は可能性薄。エヴァートンはディナモ・ザグレブのスター、ディオン・ベリョに関心

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トッテナムのFWリシャルリソンは、ロベルト・デ・ゼルビ監督の下で構想外となっているものの、1月に古巣エヴァートンへ復帰する可能性は低い。エヴァートンは今冬、ブラジル人FWへの関心を再燃させることに消極的で、代わりにディナモ・ザグレブの得点力の高いストライカー、ディオン・ベリョの獲得を検討している。

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マージーサイドの首脳陣、再獲得への関心薄れる

『Football Insider』によると、エヴァートンはリシャルリソンへの再アプローチに「消極的」だという。同選手が夏の移籍市場終盤にエヴァートンへ復帰する機会を断ったためだ。トッテナムはデ・ゼルビ監督が同選手を構想から外したことを受け、冬の放出に応じる構えだが、マージーサイドのクラブ首脳陣がかつてのアタッカーを再び候補に挙げるのは、優先する獲得候補を逃した場合に限られる。補強担当者は1月に向け、別の選択肢に目を向けている。

夏の拒否を受け、補強の優先順位を変更

同メディアは、デイヴィッド・モイーズ監督がシーズン後半に向けて攻撃陣の強化を望んでいると伝えた。現在、ティエルノ・バリーはチームで唯一の本職のシニアストライカーだ。バリーはプレミアリーグ開幕からの10試合で6得点を挙げているものの、クラブ首脳陣は攻撃面で同選手にかかる負担を軽減したい考えを変えていない。

クラブの決定権を持つ幹部らは、ノースロンドンのクラブで出場機会を失っているFWが今年、エヴァートンからの打診を断ったことに驚いた。クラブ内部では、再び迎え入れる機会は過ぎたとの見方が広がっている。リシャルリソンを候補から完全に外したわけではないが、加入に消極的な選手を追う意向はなく、再検討するにはまず複数の獲得交渉が不調に終わる必要がある。

クロアチア人ストライカーが獲得候補に浮上

同メディアによれば、エヴァートンは元所属選手の獲得を目指す代わりに、24歳のクロアチア代表ベリョの1月の獲得を10月から検討している。このFWは過去12カ月にわたって注目を集めており、昨季の全公式戦で38得点を記録した後、今季は国内1部リーグでわずか11試合の出場で13得点を挙げている。

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ベリョは、所属クラブが最近サンダーランドに勝利したヨーロッパリーグの試合でも得点し、イングランドのスカウト陣に実力を改めて示した。ただ、関係者は、ベリョが2030年夏までの長期契約を結んでいるため、冬の移籍市場を前にザグレブが交渉で強い立場にあると指摘している。

構想外のFWに国外クラブが関心

マージーサイドへの復帰は今や可能性が低いとみられるが、リシャルリソンの去就は新年に移籍市場が再開すれば決着する見込みだ。トッテナムを離れて定期的なトップチームでの出場機会を求める同選手に対し、ここ数週間でブラジルとトルコのクラブが強い関心を示している。一方、モイーズ監督と補強担当者がシーズン途中にベリョをクロアチアから獲得するには、厳しい交渉が待ち受ける。