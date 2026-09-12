リシャルリソンのヴァスコ・ダ・ガマ移籍は、土壇場で破談となった。トッテナム・ホットスパーでトップチームの出場機会を見込めなくなっていた29歳のFWは、ブラジルのクラブと個人合意に至らなかった。 The Independentが通信社Press Association（PA）の関係筋の情報として伝えている。

スパーズのロベルト・デ・ゼルビ監督は最近、プレミアリーグ登録メンバーの最後の「外国籍」枠をリシャルリソンではなく、現在ひざを負傷しているシャビ・シモンズに割り当てるという、非常に痛烈で意味深なシグナルを送っていた。

リシャルリソンはスパーズU-21に回され、この夏には古巣エヴァートンへ移籍するとみられていた。しかし合意には至らず、29歳の点取り屋は希望の見えない半年間を迎える危機にあった。

だが、母国ブラジルのヴァスコ・ダ・ガマが活路を開くかに思われた。しかもこれは完全移籍になる見通しだった。レンタル移籍は不可能で、スパーズはすでに6選手を国外クラブへ期限付き移籍させており、FIFAの規定による上限に達していたためだ。

ヴァスコ・ダ・ガマはスパーズと移籍金で合意に達していた。しかし、The IndependentがPAの情報として伝えたところによると、FW本人はブラジルのクラブと条件面で折り合わず、その結果、交渉は破談となった。

一方でリシャルリソン本人は、問題はスパーズ側にあったとInstagramの動画内で語っている。「ほかにもオファーは受けたが、僕は12月までヴァスコに残りたいと非常にはっきり伝えていた。残念ながら、トッテナムがレンタル期間に上限を設けたため、実現しなかった」

なお、今週前半には、リシャルリソンが2027年半ばまで残るスパーズとの契約を即時解除したい意向であることも明らかになっていた。この件についてブラジルのGloboは「FW側は、トッテナムには選手をトップチームからU-21へ追放する決定を下す権利はないと考えている」と報じていた。

それが実現しなければ、リシャルリソンは今後半年間、トッテナム・ホットスパーU-21での役割を受け入れざるを得ないようだ。スパーズは2022年にエヴァートンからこのブラジル代表通算54試合出場FWを獲得。それ以降、ロンドンのクラブで134試合に出場し、32ゴール15アシストを記録している。