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トッテナム・ホットスパーに所属するブラジル人FWリシャルリソンの代理人、フィデル・カルヴァーリョ・ソアレス氏が、サウジアラビアのアル・アハリが今後の獲得に向けて交渉しているとされる件について、その真相を明かした。

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一部の報道では、アル・アハリがイングランド人FWアイヴァン・トニーの退団に備え、リシャルリソンを今後の補強候補リストに入れていると伝えられていた。トニーには獲得を望むプレミアリーグの複数クラブが関心を示している。

このブラジル人FWの代理人は、こうした報道についてサウジアラビアのテレビ局『アル・アラビーヤ』に対し、次のようにコメントした。「リシャルリソンはサウジアラビアへの移籍というアイデアをとても気に入っている」

ただし、フィデル・カルヴァーリョ・ソアレス氏はこう付け加えている。「だが、今のところ（サウジアラビアの）クラブからの接触は一切ない。単なる噂にすぎない」

アイヴァン・トニーにはこれまで、プレミアリーグの多くのクラブが関心を寄せてきた。その筆頭がニューカッスル・ユナイテッドだ。同クラブを率いるドイツ人指揮官マティアス・ヤイスレは、かつてアル・アハリで2年間にわたりトニーを指導した経験を持つ。

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さらに、30歳のトニーにはマンチェスター・ユナイテッド移籍の噂もある。マンチェスター・ユナイテッドは前線の新戦力を探しているが、イングランド人のマイケル・キャリックの後任としてアルゼンチン人のマウリシオ・ポチェッティーノが監督に就任したことで、状況は不透明になっている。

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また、クリスタル・パレスも、このイングランド人FWの今後の獲得に関心を示す最新のクラブとなった 。同クラブはこのポジションに新たな選手を必要としている。

この関心は、デンマーク人指揮官トーマス・フランクが、フランス人指揮官ピエール・サージュの後任として、今後このロンドンのクラブを率いることが決まったのと時を同じくしている。

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フランクとアイヴァン・トニーは強い絆で結ばれている。フランクはブレントフォードで2020年から2024年まで丸4年間にわたってトニーを指導し、その後、トニーは2024年夏にアル・アハリへ移籍した。

トニー自身も、近いうちにプレミアリーグへ復帰することに前向きだという。特に、ドイツ人指揮官トーマス・トゥヘル率いるイングランド代表に定着したいという思いがある。

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トニーが退団した場合、アル・アハリは早急に新たなストライカーを獲得する必要に迫られる。そのため、リシャルリソンの獲得を検討し、補強候補リストに加えている。

一方で、このブラジル人FWにはほかにもいくつかのクラブが関心を寄せており、その筆頭がエジプト代表のスター、モハメド・サラーがプレーするトラブゾンスポルだ。

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報道によれば、このトルコのクラブの首脳陣は攻撃陣強化の最優先ターゲットにリシャルリソンを据えている。シーズン後半戦で力強く優勝争いを演じられる強力なチームを作り上げたい考えだ。

トルコメディア『61saat』によると、リシャルリソンは今シーズン開幕時にもトラブゾンスポルの獲得候補に挙がっていたが、当時はトッテナムの高額な要求により交渉が頓挫していた。そして今回、再び同クラブのリストに名前が浮上したという。

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トッテナムはシーズン開幕時、このブラジル人FWの放出にあたって約2000万ユーロを要求していた。しかし現在はその額を引き下げ、要求額を1000万〜1500万ユーロに減額している。退団をスムーズに進め、契約満了前に移籍金を得たい狙いがある。

なお、リシャルリソンは今夏、退団を希望したことから、トッテナムの25人の登録メンバーから外されており、プレミアリーグでプレーすることができない状況にある。