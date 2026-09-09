リシャルリソンがトッテナム・ホットスパーとの契約の即時解除を望んでいると、『Globo』が報じた。最近U-21に降格させられたこのFWは、その扱いに全く納得していない。ブラジル人FWは12月まで少年時代から愛するヴァスコ・ダ・ガマでプレーすることを望んでおり、自身の訴えを後押しするため法的措置に乗り出している。

スパーズのロベルト・デ・ゼルビ監督は、プレミアリーグ登録メンバーにおける最後の「外国人」枠を、リシャルリソンではなく現在ひざを負傷しているシャビ・シモンズに割り当てることで、29歳のリシャルリソンに対して非常に痛烈で示唆的なシグナルを送った。

リシャルリソンはスパーズのU-21へ降格となり、この夏には古巣エバートンへの移籍が濃厚とみられていた。だが合意には至らず、29歳の点取り屋は絶望的な半年間を迎える恐れが出ている。

ヴァスコが打開策を提供する可能性があり、すでにしばらくスパーズと交渉を続けている。しかしスパーズは2500万ユーロ前後の要求額を設定している。リオデジャネイロのクラブに、現時点でそれを支払う力はない。

レンタル移籍も実現しそうにない。スパーズはすでに6選手を国外クラブへ期限付き移籍させており、FIFA規則上の上限に達しているためだ。パペ・マタル・サールとグリエルモ・ヴィカーリオはユベントスへ、ラドゥ・ドラグシンはフィオレンティーナへ移り、高井幸大とヤン・ミンヒョクはシント＝トロイデンへ、ジョアン・ソウザはFCポルトへ加入した。

さらに、セリエAの移籍市場は9月11日に閉まるため、合意に達するには時間が足りないように見える。そこでリシャルリソンは契約解除に照準を合わせており、そうなれば幼少期から応援してきたクラブとフリーで契約できることになる。

「そのFWの陣営は、トッテナムにはその選手をトップチームからU-21へ追放する決定を下すことはできないと考えている」と、『Globo』は記している。「そのため、リシャルリソンの弁護士はトッテナムとの契約解除を求める申立てを裁判所に提出することになる」

2027年半ばまで契約を残すリシャルリソンは、トッテナムが自身の「職業遂行を妨げている」と考えており、その主張を法廷でも用いる見通しだ。54試合出場の同代表経験者は、（現時点で）スパーズで134試合に出場し、32ゴール15アシストを記録している。