リサンドロ・マルティネスが、アトレティコ・マドリー戦の敗北後に行った痛烈なインタビューを受けて声明を発表した。マンチェスター・ユナイテッドのDFは、今夏の移籍市場で十分な戦力補強を行わなかったとして、テクニカルディレクターのジェイソン・ウィルコックスに批判の矛先を向けていた。

「昨シーズン、僕たちは素晴らしい結果を残した。だから今は、クラブの経営陣にもっと期待している」とマルティネスはAmazon Primeに語った。「競争に加わるための新戦力が必要だ。他の多くのチームも大勢の選手を獲得しているのだから」

マルティネスの発言は大きな波紋を呼び、本人は今回、その反響について詳しく説明した。「昨日の僕の発言についてさまざまなことが言われたので、自分が何を言い、どう感じているのか、考えを伝えたい。試合後、僕たち全員が望んでいた結果を得られなかったことへの怒りと悔しさから、あのように話した」

「僕を知っている人なら、僕がどんな思いでサッカーに向き合っているか分かっている。情熱と献身、そして勝利への強い意欲を持っている。だから、思いどおりにいかなければつらい。マンチェスター・ユナイテッドのような歴史と名声を持つクラブを代表しているなら、なおさらだ」

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「僕の言葉は、自分の気持ちと、このクラブに最高のタイトルを争ってほしいという強い願いを表している。高い基準を持つことは僕のサッカー観の一部であり、このユニフォームを着ることに伴う責任でもある」

「もっと求めていると言うとき、僕が話しているのは、このクラブの一員として僕たち全員が持つべき野心のことだ。成長し続け、強くなり、最高レベルで戦うために必要なものをすべて備えること。これは僕自身を筆頭に、全員が守るべき基準だ」

「何よりもまず、結果を出すのは僕たち選手の責任だと分かっているし、僕が率先してその責任を負う。自分たちにもっと高いものを求め、マンチェスター・ユナイテッドを再び頂点に導くために協力しなければならない」

「チームメイト、監督、そしてこのクラブを前進させるために尽力しているすべての人を信じている。野心と献身を持って協力し続けることが、前に進む道だと確信している」

「僕の目標は初日から変わらない。勝つこと、最高レベルで戦うこと、そしてこのエンブレムのために自分のすべてを捧げることだ」とマルティネスは締めくくった。なお、マンチェスター・ユナイテッドはマドリードで0-2の敗北を喫した。試合レポートはこちらから。



