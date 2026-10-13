リサンドロ・マルティネス、マンチェスター・ユナイテッド内部のある人物を痛烈批判

アトレティコ・マドリー対マンチェスター・ユナイテッド（2-0）の試合後、リサンドロ・マルティネスが激しい批判を展開した。Amazon Prime のインタビューからは、DFが特に昨夏の補強方針に不満を抱いていることがうかがえる。

「そうだ。テクニカルディレクターにはもっと期待していた」。深く落胆したマルティネスは、テクニカルディレクターのジェイソン・ウィルコックスに不合格点をつけた。「率直にそう思っている。もっと大きな投資を期待している」

一方、アルゼンチン人DFはマイケル・キャリック監督には寛容だ。「監督は絶えず交代している。でも、ほかの面はどうなんだ？ 監督や選手を批判するのは簡単だが、ほかの人たちにも目を向けなければならない」

マルティネスは、マンチェスター・ユナイテッドがチャンピオンズリーグで喫した失態に強い悔しさをにじませた。「パフォーマンスは悪かった。本当に悪かった。言葉を抑えなければならない。今のクラブの状態を映し出している。このクラブはチャンピオンズリーグにふさわしいレベルにない」と、元アヤックスDFは怒りをあらわにした。

「昨季は素晴らしい成績を収めた。だから今、クラブの首脳陣にはもっと期待している。ライバルと渡り合えるような選手の獲得だ。ほかの多くのチームも、大勢の選手を獲得しているのだから」。センターバックはマンチェスター・ユナイテッドの補強方針に失望を示した。

インタビューの最後には、マルティネスは自身の責任にも目を向けた。「正直に言わなければならない。選手である僕たちも、もっとやらなければいけない。でも、こういう夜に臨む準備ができた 強い選手層を持つことも重要だ」

一方、キャリックはマルティネスの批判について明言を避けた。「私はそれを見ていない。ああいう試合の後は、何かを得ようという思いでここに来るが、我々は失望している。感情的になることもある。私は見ていないので、今はそれについて何かを言うべき時ではない」