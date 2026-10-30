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バルセロナがオールド・トラッフォードでの不安定さを増す立場を注視する中、DFリサンドロ・マルティネスがマンチェスター・ユナイテッドを予想外の形で退団する可能性がある。アルゼンチン代表のマルティネスは最近、クラブの補強戦略とテクニカルディレクター、ジェイソン・ウィルコックスの仕事ぶりに公然と疑問を呈し、物議を醸した。

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オールド・トラッフォードに広がる余波

28歳のマルティネスは、クラブ首脳陣との関係が悪化したことで、マンチェスターでの将来が大きく揺らいでいる。マルティネスは契約を延長しないことを決めたと報じられている。チーム内の高給取りと比べた自身の給与に不満を抱くなか、2022年のワールドカップ優勝以降、契約交渉は停滞している。

現行契約は今夏に満了する。ユナイテッドには12カ月の契約延長条項があるものの、DFはその行使に反対しており、クラブも強行には慎重な姿勢だ。『ムンド・デポルティーボ』によると、この契約を巡る行き詰まりを受けてバルセロナが関心を示している。バルセロナは、インテルのアレッサンドロ・バストーニ、レアル・ベティスのセンターバック、ナタンとともに、アヤックス出身のマルティネスを獲得実現の可能性が高い守備陣の補強候補としてリストアップした。

高まるロッカールームの緊張

騒動の発端となったのは、アトレティコ・マドリーに敗れた先日のチャンピオンズリーグの試合だ。敗戦後、アルゼンチン人DFはユナイテッドの選手層の薄さを公然と批判した。複数のチームメイトもクラブ全体の方向性に対する根本的な懸念を共有していると報じられているが、激しい発言はチーム内部で大きな摩擦を生んだ。

不満を表明したタイミングはロッカールームの予想外で、少なくとも1人のチームメイトと非公開の場で対立する事態に至った。こうした内部の騒動がありながらも、獲得可能になる見通しのマルティネスはラ・リーガのクラブにとって有力なターゲットだ。本人はスペインへの移籍を希望しており、『AS』によると、マンチェスター・ユナイテッドに勝利したアトレティコ・マドリーも移籍先として強く取り沙汰されている。

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補強を要求

騒動は、スペインの首都で厳しい敗戦を喫した後、マルティネスがユナイテッドの補強について率直に評価したことで始まった。センターバックは、最高レベルで戦うためにはより強力な陣容が必要だと訴え、選手獲得の担当者を直接批判した。

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「戦うためには、もっと選手を獲得しなければならない」とマルティネスは語った。「私はさらなる［投資］を期待している。100％だ。テクニカルディレクターにはもっと期待している。正直に言うと、選手として私たちももっとやらなければならない。ただ、こういう夜に備えるには、強いチームを作ることも重要だ」

報道によると、この発言は移籍を強行するために前もって計画されたものではなく、根深い不満の表れだったという。DFはその後、発言について謝罪した。

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指揮官は事態の収束を図る

ユナイテッドのマイケル・キャリック監督はその後、事態の沈静化を図り、チームは完全に団結していると強調した。監督はこの件を内部で対処したと認め、チームは前進することに集中していると述べた。

「リチャは自ら発言し、この状況を認めた。チームとしては、もう前に進んでいる」とキャリックは説明した。「チーム内に騒ぎはない。この件には対処できたと考えている」

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キャリックの説明にもかかわらず、ユナイテッドにとって1月は移籍金を得られる現実的な最後の機会となる。クラブが予想に反して契約延長条項を行使しない限り、115試合に出場したDFを来夏、フリーで失うリスクがある。