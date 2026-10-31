マンチェスター・ユナイテッドは土曜午後、敵地でチェルシーに痛い敗戦を喫した。マイケル・キャリック率いるチームはスタンフォード・ブリッジで0-2と敗れた。リサンドロ・マルティネスが軽率なプレーでPKを与え、退場処分も受ける戦犯となった。ロンドンのチームの得点はモーガン・ロジャースとコール・パーマーが挙げた。

イングランドの強豪同士による一戦を前に、焦点となっていたのは両監督にかかる重圧だった。シャビ・アロンソはチェルシーで苦しい時期を過ごし、キャリック率いるマンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ16位まで順位を落としていた。ユナイテッドは素晴らしい立ち上がりを見せ、前半には先制の絶好機を何度も迎えた。

開始15分、チェルシーはペドロ・ネトの仕掛けから素早くカウンターを展開し、エステヴァンが決めて先制したかに思われた。しかし、ブラジル人選手はオフサイドの位置におり、ゴールは認められなかった。一方のブルーノ・フェルナンデスは、ブライアン・エンベウモの見事なパスでGKマイク・ペンダースと1対1になったものの、絶好機を逃した。

その後もマンチェスター・ユナイテッドはチャンスをつくり、エンベウモはフェルナンデスのクロスにあとわずかで合わせられなかった。35分にはマテウス・クーニャがアウェーチームを先制に導いたかと思われたが、このゴールもオフサイドで取り消された。アマド・ディアロは前半終了間際に大きく枠を外すシュートを放った。チェルシーはモイセス・カイセドが意図せずボールに触れた場面で、ポストに当たる惜しい場面もあった。

後半に入ると、試合の流れはすぐにチェルシーへ傾いた。カイセドがエンベウモからボールを奪い、ロメオ・ラヴィアが巧みなプレーでロジャースにつなぐ。イングランド人選手はマルティネスとハリー・マグワイアをかわし、GKセネ・ラメンスの頭上を越す巧みなシュートで先制した。スコアは1-0となった。

その直後、マンチェスター・ユナイテッドにも同点のチャンスが訪れたが、クーニャはフェルナンデスの素晴らしいFKに合わせられなかった。そして、マルティネスにとって事態はさらに悪化する。元アヤックスのDFは59分、ロジャースへのファウルでイエローカードを受けると、わずか1分半ほど後にさらにひどいプレーを犯した。

チェルシーのクロスに対し、マルティネスはボールをまったく見ずにウェスレイ・フォファナへ勢いよく突っ込んだ。ピーター・バンクス主審は当初プレーを続行させたが、VARに促されてこの場面を確認し、PKを宣告した。マルティネスにはさらに2枚目のイエローカードが直接提示され、理解しがたいプレーの末に退場となった。キャリックはピッチを去るDFに一瞥もくれなかった。

パーマーがPKを蹴り、64分にリードを2点に広げた。ラメンスはボールに手を当てたものの、止めることはできなかった。その7分後には、ラヴィアとパーマーのお膳立てからエステヴァンが3-0とするゴールを決めたかと思われたが、わずかなオフサイドで取り消された。

10分間のアディショナルタイムには、マンチェスター・ユナイテッドが1点差に迫る寸前までいった。しかし、エンベウモの鮮やかなミドルシュートはペンダースの指先を経てクロスバーに当たった。試合は2-0のまま終了し、レッドデビルズはプレミアリーグ16位にとどまった。チェルシーは暫定4位に浮上した。