リサンドロ・マルティネスがアトレティコ・マドリー戦の0-2の敗戦後に行った痛烈な内容のインタビューを巡り、マンチェスター・ユナイテッドから処分を受けたと、BBCが報じた。アルゼンチン人DFには罰金が科され、クラブでの将来は極めて不透明になっている。マルティネスは木曜日、マイケル・キャリック監督に呼び出された。これを受け、元アヤックスのマルティネスは公の場で謝罪した。

マルティネスはアトレティコ・マドリー戦後、夏の移籍市場で十分にチームを強化しなかったとして、特にテクニカルディレクターのジェイソン・ウィルコックスを批判した。「昨シーズン、僕たちは素晴らしい結果を残した。だから今はクラブ首脳陣にさらなるものを期待している」と当時、Amazon Primeに語っていた。

「競争を生むような補強が必要だ。他の多くのチームも大勢の選手を獲得しているからね」とマルティネスは続けた。その後、DFは最初の声明で、怒りとフラストレーションから発言したと説明。自身の言葉は、マンチェスター・ユナイテッドで最高のタイトルを懸けて戦いたいという野心から出たものだとした。

その後、マルティネスはキャリック監督やクラブ首脳陣とも話し合った。「今日、クラブ首脳陣と監督に会った。とても前向きな話し合いで、意見を交わし、試合後に起きたことについて率直に話すことができた」と記している。

「僕が情熱的な人間で、強い気持ちを持ってサッカーに向き合っていることは、誰もが知っている」とDFは続けた。「敗戦へのフラストレーションから、適切ではなかったかもしれない時と場所で自分の気持ちを口にしてしまった。そのことを謝罪したい」

マルティネスはまた、自身の発言がマンチェスター・ユナイテッドの結束に寄与しなかったことも認めた。「僕たちのクラブが最も力を発揮するのは、全員が団結しているときだ。あのときの僕の言葉が、その助けにならなかったことは分かっている」と語った。

さらにマルティネスは、クラブにいる全員が同じ目標を追い求めていると確信していることも強調した。「マンチェスター・ユナイテッドにいる全員が、僕たち共通の目標を実現するために全力を尽くしていると分かっている。このクラブとサポーターにふさわしい成功を収めることだ」

マルティネスは謝罪によって、今回生じた騒動に決着をつけたい考えだ。「この件はもう過去のものになった。これからは、共に勝つことだけに集中する」と締めくくった。