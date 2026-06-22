朝の番組での何気ない発言が、3日で大陸をまたぐメディア騒動に発展した。騒動の主役は「リキップ」チャンネルでおなじみのフランソワーズ・ピエロンだ。

ピエロンは番組で、ベルギー代表ジェレミー・ドゥコの出産場面を「父親が役立たずで不快」と表現し、大きな批判を呼んだ。局は謝罪し、選手たちも非難。視聴者は彼女の去就に注目している。

月曜朝、ピエロンは番組『リキップ・ドゥ・ショック』に姿を見せなかった。問題発言からわずか3日後のことだった。

紙面では番組表からピエロン氏の名前が消え、11時に欠席が正式に発表された。後任は元選手でスポーツ解説者のピエール・ポピー氏だが、彼は論争には言及しなかった。

フランス紙『ル・パリジャン』によると、彼女の去就は依然不明だ。一時的な不在か懲戒処分か、公式説明はなく、ピエロンも沈黙している。

同局は公式SNSと月曜放送冒頭で声明を発表。「当グループの価値観とは無関係な発言とは一線を画す」と表明し、選手と視聴者に謝罪した。

騒動の発端

発端は金曜日、番組でドゥコがW杯中に妻の出産に立ち会うためベルギー代表合宿を離れる決定を取り上げた際、ピエロンが放った発言だった。

ピエロンは鋭い口調でこう述べた。「ワールドカップに出場するチャンスが巡ってきたとき、あなたの立場になりたいと願うサッカー選手は数百人もいる。それなのに、あなたはそれをすべて捨てて子供の出産に立ち会うという。それは、失礼ながら、父親が役に立たない、まさに『エキストラ』のような役割に過ぎない、という吐き気を催すような瞬間だ。」

この発言は世界的に反響を呼び、多くの選手が怒りを示した。

騒動はフランスにとどまらず、イングランド代表FWオリバー・ワトキンスも会見でドゥコを擁護し、「家族が最優先」と語った。