リカルド・ペピはPSVへの移籍に消極的。「もし……なら」だけだ。

リカルド・ペピはESPNのインタビューで、今は移籍について一切考えたくないとした。PSVのフォワードは、FCトゥウェンテとのリーグ最終戦と、その後開催される自国でのワールドカップに集中している。

後半戦は移籍報道が相次いだ。ペピは約4000万ユーロの移籍金でフルハム行きが濃厚だったが、シーズン序盤という時期を懸念したクラブ側が直前に破談にした。ペピはすでにメディカルチェックを済ませていた。

「移籍目前で消えたときはジェットコースター並みの感情の乱高下だった」と語るが、彼は落ち込まなかった。「大事なのは、その後も安定とバランスを保つこと」

彼はすぐに切り替えた。W杯が迫っても雑音は気にしない。「いつも目の前のことに集中する。次はPSVの試合だ。その後にW杯のチャンスが来れば嬉しい」

「だから、その前に起きることにはあまり関心がありません」と夏の移籍について語った。「今はシーズンを力強く締めくくることに集中しています。代表でチャンスが得られるか、楽しみにしています。」

代理人からの連絡も今は一切不要だと言い切る。「100％ない」と断言する彼に、もし5得点を挙げたら心変わりするか問われると、「それなら変わるかも」と笑った。

「でもエージェントには今も『W杯とシーズンが終わってから時間を作って話そう』と言っている。今はただ、シーズンを力強く締めくくることに集中したい」