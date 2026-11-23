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リオ・ングモハがマンチェスター・ユナイテッドに4-0で大勝した一戦で記録を更新し、リヴァプールの歴史に名を刻んだ。それでも18歳は「地に足をつけなければ」と強調。熱気に包まれたアンフィールドでゴールとアシストを記録し、マンチェスター・ユナイテッドの新監督マウリシオ・ポチェッティーノにとって悪夢のような初陣を演出した。

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アンフィールドで18歳がプレミアリーグの記録を更新

リヴァプールがマンチェスター・ユナイテッドに快勝した一戦で、18歳85日のリオ・ングモハが、マイケル・オーウェンの持つプレミアリーグの長年の記録を2つ更新した。この対戦でのリヴァプール最年少リーグ戦得点者となり、オーウェンが1998年に打ち立てた記録を更新。さらに、1997年のボクシング・デー以降、トップリーグの1試合でゴールとアシストを記録したリヴァプール最年少選手となった。

前半にフロリアン・ヴィルツのゴールをアシストしたングモハは、後半にブラッドリー・バルコラのパスから得点。その活躍に先立つ前半、主審の サム・バロットは、アレクサンデル・イサクに対する最後尾でのファウルを犯したユナイテッドDFレニー・ヨロを退場処分としていた 。

「特別」な活躍を見せたングモハ、地に足をつけると誓う

試合後、『BBC Match of the Day』の取材に応じたチェルシーのアカデミー出身のングモハは、自身の活躍に集まる注目を控えめに受け止め、チームの成功が第一だと強調した。

「僕にとって、リヴァプール対ユナイテッド以上に大きな試合はなかなかない」と18歳は語った。「ここアンフィールドで勝ち点3を取れたのは特別だ。今日は本当に重要な試合だった。こうした記録は本当に特別だけど、一番大事なのは、ゴールを決めてチームを助け、勝ち点3を取ること。これからもたくさんゴールとアシストを記録できればと思う」

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「自分に何ができるかを見せて、みんなを席から立ち上がらせる。そうやって人を興奮させるのが本当に好きなんだ。これからも続けて、地に足をつけていたい」

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イラオラ監督、ウインガーの両サイドでの力を称賛し、退場判定を支持

試合後の記者会見で、リヴァプールのアンドニ・ イラオラ監督は、両サイドから脅威をもたらすングモハを称賛し、バロット主審のレッドカード判定を支持した 。

「リオは右でも左でも多くの時間プレーしていると思う」とイラオラ監督は語った。「内側に切れ込んでシュートを打つことにも、外側を回って両サイドからクロスを上げることにも慣れてきている。相手が10人のとき、1対1の状況で彼にボールを渡せれば、どんなサイドバックにも脅威を与えられる」

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ヨロの退場については、こう付け加えた。「ヨロが明らかに最後尾にいて、明らかなファウルだったと思う。ボールに先に届いたのがアレックスだったのか、GKだったのかは、永遠に分からない。明らかなファウルで、彼は最後尾の選手だった。アレックスはGKと対峙するところだった。我々にとっては良いタイミングだった。相手が10人の状況で長い時間プレーできるのだから」

さらなる出場機会を目指すングモハ、期待への向き合い方が鍵に

左右どちらのサイドでもサイドバックの脅威になれることを証明したングモハ。今後は、外部からの注目が高まるなかでも地に足をつけていられるかが試される。

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イラオラ監督はすでに攻撃の両サイドでングモハに多くの出場時間を与えている。リヴァプールは18歳が今後の試合でもゴールとアシストを積み重ねることを期待している。