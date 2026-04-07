リオ・ファーディナンド、オランダ代表選手を絶賛：「すごい！なんて素晴らしい選手なんだ、彼は本物だ」

リオ・ファーディナンドがキース・スミットを絶賛している。マンチェスター・ユナイテッドのクラブの象徴的存在である彼は、AZに所属する20歳のミッドフィールダーを大いに称え、レッドデビルズが何としても彼を獲得すべきだと主張している。

スミットは先月、オランダ代表デビューを果たしたばかりで、AZの選手としてのキャリアも残り数ヶ月となりそうだ。カンファレンスリーグのスパルタ・プラハ戦（0-4）の勝利後、彼はZiggo Sportのカメラの前で、AZからの退団も視野に入れていると語った。

「基本的にはたくさんプレーしたい。それが僕にとって重要なんだ。AZに残ることもできるけど、そうはならないと思う」と彼は語った。スミットが欧州の（トップ）クラブへ移籍する可能性はかなり高い。フェルディナンドの考えでは、この若者の次のステップはマンチェスター・ユナイテッドだ。

「キース・スミットは間違いなく本物だ、断言するよ」と、元プロ選手は自身のポッドキャスト『Rio Ferdinand Presents』で語り始めた。 「彼は、たとえすぐにトップチームでプレーできる状態じゃなくても、『今すぐ獲得したい』と思わせるような選手だ。彼がブレイクして、世界を驚かせてくれることを願っている。たとえ6ヶ月や1年待たなければならないとしても、僕にとっては何の問題もない。絶対に他のクラブに行かせてはいけないからね」

「キース・スミットは本当にトップクラスの選手だ、信じてくれ。あの子は……何度かプレーを見る機会があったが、それだけで十分だった。映像も見たし……うわっ！オランダの友人たちにも話を聞いたんだが……彼は間違いなく実力がある」とフェルディナンドは語った。

スミットは今週木曜日、AZの一員としてカンファレンスリーグの準々決勝でシャフタール・ドネツクと対戦する。エールディヴィジでは、アルクマールは現在6位につけており、アヤックスに3ポイント差をつけられている。

伝えられるところによると、AZはスミットの移籍金として6000万ユーロを要求しているそうで、本人もそのことは承知しているようだ。「誰もがその話題で持ちきりなのは分かっている。耳にする金額はとんでもないものだ。人々がそれに納得していないか、あるいは莫大な金額だと感じているのも理解できる。私自身もそう思う。」