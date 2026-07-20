リオネル・メッシ（39）が、ワールドカップ決勝の翌日に大きな声明を発表した

リオネル・メッシは、スペインとのワールドカップ決勝敗退の翌日、インスタグラムで初めてコメントを発表した。39歳のアルゼンチン代表主将は、大きな失望を語ると同時に、大会でチームが成し遂げた成果を誇りに思うと強調した。

アルゼンチンは日曜の決勝で延長戦の末、イーストラザフォードでスペインに0-1で敗れた。フェラン・トーレスが唯一の得点を挙げ、スペインに優勝をもたらした。試合直後、6度目のW杯を終えたメッシは涙を流した。

翌日、メッシはインスタグラムで母国のサポーターにメッセージを送った。「痛みは大きく、癒えるには時間がかかる。それでも、良い記憶は胸に刻む。全力を尽くし逆転した試合は、永遠に記憶に残る」

また、メッシは2大会連続で決勝に進んだチームを称えた。「国全体の支援と、このチームの努力と献身のおかげで、私たちは再び世界トップクラスの国々の仲間入りを果たすことができた。今すぐにその価値を十分に理解するのは難しいが、このチームは2大会連続でワールドカップ決勝に進出したのだ。」

また、大会中支えてくれたアルゼンチンファンに感謝を述べた。「お祝いの言葉やメッセージ、本当にありがとうございます。私たちは再び国として団結し、アルゼンチン人としての誇りを共有できました。」

苦い敗北にもかかわらず、メッシは新王者スペインを祝福した。

メッシにとって6度目のW杯は幕を閉じた。2022年にフランスを破り優勝したものの、3度目の決勝はまたも失望に終わった。2014年もドイツに敗れている。

個人では8得点を挙げ、Aマッチ通算207試合で125ゴールとなった。



