リオネル・メッシ（38）が輝き、驚異的な新記録を樹立した。

リオネル・メッシは土曜、インター・マイアミで再びその実力を示した。38歳のアルゼンチン代表は2アシスト1ゴールでチームを牽引し、トロントFCに2-4で圧勝、MLSの歴史にも名を刻んだ。

前半終了間際にはロドリゴ・デ・パウルが先制。メッシからのフリーキックは一度壁に阻まれたが、リバウンドをデ・パウルがボレーで叩き込んだ。

後半に入るとメッシが試合を支配。まずスアレスにパスを送ると、相手負傷で生じた隙を突いてウルグアイ人ストライカーがオフサイドを免れネットを揺らした。直後、レギロンにもアシストし3点目。

後半早々のFKはGKに阻まれたが、その後自らもネットを揺らし、カナダでの貴重な追加点をマークした。

終盤にトロントが2点返したが、勝利は揺らぎませんでした。マスチェラーノ監督率いるチームは3ポイントをフロリダへ持ち帰りました。

この試合で3つのゴールに関与したメッシは、MLS史上最速で通算100ゴール・アシストに達した。

これまでの最速記録はセバスティアン・ジョビンコの95試合だったが、メッシはそれを31試合も上回った。MLS通算64試合で41アシスト59得点をマークし、クラブレジェンドの貫禄を示した。







