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インテル・マイアミの主将リオネル・メッシが、1月19日にエスタディオ・モヌメンタルへ戻る。所属するMLSのチームは、プレシーズンの親善試合でリーベル・プレートと対戦する。ブエノスアイレスで行われるこの一戦は、バロンドールを8度受賞したメッシにとって、アルゼンチン国内で初めて出場するクラブの試合となる。

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アルゼンチンのレジェンドが母国へ帰還

アルゼンチンのクラブがSNSで発表した1月の試合で、リオネル・メッシはアルゼンチン代表として29試合に出場した会場に戻る。最後に同会場でプレーしたのは10月6日。ベナンに3-0で勝利したこの試合で、代表通算208試合目にして最後の出場を果たし、通算126点目を挙げた。その最後の一戦を前に、開催クラブの会長ステファノ・ディ・カルロ氏はメッシに名誉会員証、記念プレート、名前入りユニフォームを贈った。

母国勢との過去の対戦は4クラブ

10月の顕彰では、メッシが母国を3度目のワールドカップ制覇に導いた2022年12月18日にも言及された。この栄冠は、21年間の代表キャリアで成し遂げた2021年と2024年のコパ・アメリカ優勝に続くものだった。1月の遠征は、メッシにとって母国でクラブの一員としてプレーする初めての機会となるが、母国のクラブとはこれまでに国外で4度対戦している。

バルセロナ時代には、2009年にアラブ首長国連邦で行われたクラブ・ワールドカップでエストゥディアンテスを下した。その後、2015年12月に日本で行われた決勝で、国内タイトル38回、コパ・リベルタドーレス優勝4回を誇るマルセロ・ガジャルド監督のチームと対戦した。ルイス・エンリケ監督率いるバルセロナは、エースのメッシが36分に先制点を挙げ、後半にルイス・スアレスが2得点を追加して3-0で勝利。メッシは2018年のジョアン・ガンペール杯でボカ・ジュニアーズも破り、2024年にはフロリダで少年時代に所属したニューウェルズ・オールドボーイズと1-1で引き分けた。

インテル・マイアミ、得点を量産するエースを中心にチームづくり

2023年にインテル・マイアミへ加入し、2028年シーズンまで契約を延長したベテランのメッシは、クラブを2023年のリーグスカップ優勝と2024年のサポーターズ・シールド獲得に導いた。2026年9月にはクラブ史上初めて通算100得点に到達し、その後、レギュラーシーズン26得点で記録となる2年連続のゴールデンブーツを獲得した。

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今週初めには、2026年のリーグMVP賞の最終候補にも選ばれた。受賞すれば、3年連続で同賞を手にする初の選手となる。アルゼンチンの首都での試合を加えることで、インテル・マイアミは国際的なプレシーズン戦略を継続する。同クラブはこれまでにペルー、エクアドル、コロンビア、プエルトリコを訪れている。

スター選手ぞろいのチームが試合へ準備

キックオフ時刻やチケットの詳細はまだ発表されていないが、マイアミはカゼミーロ、ロドリゴ・デ・パウル、スアレス、ニコラス・オタメンディ、チアゴ・アルマダも、キャプテンとともに遠征に参加する見込みだ。この試合はリーベル・プレートにとって国内日程に向けた準備となり、遠征するマイアミにとっては注目度の高い調整試合となる。南米遠征後、インテル・マイアミは2027年のリーグ開幕戦でFCシンシナティと対戦する。試合は2月19日、ヌー・スタジアムで行われる。