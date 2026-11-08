リオネル・メッシ、代表引退後にアルゼンチンへ感動の帰還か。インテル・マイアミがビッグマッチを計画

共有 GOALをGoogleでフォロー

リオネル・メッシが代表の舞台に別れを告げてからわずか数カ月で、驚きと感動を呼ぶアルゼンチンへの復帰を果たそうとしている。インテル・マイアミは注目度の高いプレシーズンの親善試合に向けた計画を最終調整していると報じられており、実現すれば、この伝説的FWは2022年ワールドカップ王者の一員として最後の試合を戦ったピッチに再び立つことになる。

広告

インテル・マイアミ、モヌメンタルでの親善試合を計画

インテル・マイアミは、リーベル・プレートとのプレシーズンマッチに向けてブエノスアイレスへの遠征を計画している。『Bolavip Argentina』によると、試合は1月19日に名高いエスタディオ・モヌメンタルで行われる予定だ。

実現すれば、メッシは最近、代表でのキャリアを終えたまさにその会場に戻ることになる。同FWは10月6日、ベナンとの試合後にアルゼンチン代表に別れを告げた。

世界各地への遠征と深まるつながり

両クラブとも試合を正式に発表していないものの、この計画はインテル・マイアミの近年の商業戦略に合致する。MLSに所属する同クラブは、メッシが米国に渡って以来、ブランドの拡大に向けて積極的に世界各地への遠征を行ってきた。

アルゼンチンの首都への遠征は、クラブにとって自然な次の一歩となる。また、インテル・マイアミの主将にとっても、自身を熱烈に支持してきた地元のファンと再び交流する機会になる。

広告 広告

モヌメンタルで示された互いへの敬意

メッシとリーベル・プレートには特別な関係がある。10月に行われた代表での最後の試合では、アルゼンチンの同クラブがこの伝説的なFWを手厚くたたえ、会長のステファノ・ディ・カルロが名誉会員証と記念プレートを贈った。

Related Topics

メッシはクラブ創設125周年を祝う特製の背番号10のユニフォームも受け取った。その返礼として、自身が試合で着用したサイン入りユニフォームをファンに贈った。現在、そのユニフォームはリーベル・プレートの博物館に飾られている。

MLSカップ・プレーオフが先決

1月の計画に目を向ける前に、インテル・マイアミは重要なMLSカップ・プレーオフを戦わなければならない。国内で好調なシーズンを送り、プレーオフ出場権に加え、次回のCONCACAFチャンピオンズカップ出場権も確保した。

広告

メッシとチームメイトは、注目を集める3戦2勝制の1回戦で第7シードのコロンバス・クルーと対戦する。プレーオフを終えた後、ブエノスアイレスへの遠征が実現すれば、次のシーズンの幕開けを飾る注目度の高い帰郷となる。