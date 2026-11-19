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最後の代表戦から約1カ月半。リオネル・メッシがアルゼンチンサッカー協会（AFA）との関係を断った。『A24』は記者のニコラス・ウィニャスキの情報として、メッシが複数の事柄に不満を抱いていると報じた。

メッシはAFAの会長クラウディオ・タピア、会計担当パブロ・トビッジーノとの「個人的・ビジネス上の関係」を断った。

メッシは、協会のさまざまな商業活動に自身の名前や肖像を使われることを、もはや望んでいない。協会は最近引退した偉大な選手、ラ・プルガの名声を今なお収益を得るために利用している。

タピアとトビッジーノについては、脱税とマネーロンダリングの疑いで以前から捜査が行われている。タピアは3月に起訴までされた。ウィニャスキによると、モナコやイビサといった高級リゾート地で豪華ヨットのレンタルに携わる企業に、120万ドル超が送金されていた。

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メッシはまた、主要な国際スポンサーの一つである米国のビールブランド、ミケロブとの間でも問題を抱えた。アルゼンチン代表のパートナー企業である同国の企業が、代表チームに関連するキャンペーンで元主将メッシの肖像を使用したのだ。

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ミケロブはこれに不快感を示し、メッシの代理人らに連絡した。「メッシは知らなかった」とウィニャスキは述べる。「誰がこれを始めたのか。クラウディオ・タピアがアルゼンチンのスポンサーにメッシの肖像の使用を許可した。メッシはミケロブと独占契約を結んでいたにもかかわらずだ」

『A24』によると、メッシと周囲の人々は、10月のベナン戦で行われたメッシの引退試合にも不満を抱いていた。音響や照明の問題に加え、試合後のドローンショーも指摘した。そこでは、メッシの姿が得意ではない右足でボールを蹴る様子が映し出された。

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「アルゼンチン・サッカー界最大のスターは弁護士に対し、アルゼンチンのサッカーに利益をもたらさない収益を得るために自身の肖像を使うことをやめるよう、AFAに要求する通告書の作成を依頼した」とウィニャスキは語った。

メッシはこれでクラブでの残りの選手生活に完全に集中できる。インテル・マイアミでは緊張感のある数週間が待っている。「バイス・シティ」のチームはイースタン・カンファレンスのプレーオフ準々決勝でコロンバス・クルーと対戦する。