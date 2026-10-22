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リオネル・メッシは、妻のアントネラ・ロクソさんとともに、2026年アストゥリアス皇太女賞のスポーツ部門を受賞するためオビエドを訪れた。インテル・マイアミのFWは、FCバルセロナで教わった価値観を振り返り、この栄誉を亡き父にささげた。

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アルゼンチンのレジェンド、スペインでの表彰を前にファンが殺到

インテル・マイアミのFWリオネル・メッシは木曜日、2026年アストゥリアス王女賞スポーツ部門を受賞するため、オビエドのホテル・デ・ラ・レコンキスタに到着した。伝統的なアストゥリアス地方のバグパイプが鳴り響く中、元FCバルセロナ主将を一目見ようと、熱狂的なファン数百人が沿道に詰めかけた。

妻のアントネラ・ロクソさんを伴った39歳のメッシは、ホテルの外でメディアの撮影に応じ、ファンにサインをした。

メッシは金曜日、スペイン国王夫妻が臨席するカンポアモール劇場での式典で、正式に賞を受け取る。

メッシ、亡き父とバルセロナへの思いを語る

EFE通信の取材に応じたメッシは、スペイン全土で権威ある賞だと認め、今回の栄誉への深い感謝を表した。また、8月に亡くなった父ホルヘさんへの思いを語り、6月に受賞が発表された際、父は「とても喜んでいた」と明かした。

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メッシは「父もきっと喜んでくれている」と話し、この賞には「ピッチ上で成し遂げたことを超える」意味があると付け加えた。

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バロンドールを8度受賞したメッシは、FCバルセロナでの成長期にも触れ、「あそこにいるときは、ただサッカーをするだけではない。むしろサッカーは、やらなければならない多くのこと、負わなければならない多くの責任の結果なんだ」と語った。

競技での偉業とともに人道支援活動も評価

世界各国の候補者27人の中から選ばれたメッシは、数々のタイトルだけでなく、社会に与えた好影響も評価された。財団は、ユニセフ親善大使として長年活動してきたことや、レオ・メッシ財団を通じて、弱い立場にある子どもたちの医療と教育の改善に取り組んできたことを挙げた。

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財団は「審査員団は、目を見張る才能に加え、継続して行っている素晴らしい慈善活動を高く評価した」と認めた。

「レオ・メッシは、ピッチ上での模範的な振る舞い、変わらぬ姿勢、謙虚さ、そしてチームプレーへの献身によって、あらゆる人の尊敬と称賛も得ている」

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代表引退後、新たな栄誉でレジェンドとしての足跡を刻む

今回の受賞は、メッシがアルゼンチン代表から正式に引退した直後のことだ。代表では208試合に出場して126ゴールを挙げ、コパ・アメリカで2度、2022年のワールドカップでも優勝した。その並外れた歩みに幕を下ろした。

メッシは、セリーナ・ウィリアムズ、ラファエル・ナダル、エリウド・キプチョゲら、過去の受賞者に名を連ねる。

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公式声明でメッシは、自身の歩みが次世代の励みになることを願い、「僕の物語が、多くの少年少女に夢を追い続ける力を与えられたらうれしい……一番大切なのは、良い人間であろうと努めることだと知ってほしい」と述べた。