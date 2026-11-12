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インテル・マイアミの主将リオネル・メッシは、北米各地で引き続き大勢の観客を集めている。フロリダ州を本拠地とする同クラブは、2026年のMLSで観客動員数が多かった上位10試合のうち8試合に出場した。リーグが公表したレギュラーシーズンの公式記録では、MLS史上の1試合の観客動員数上位3試合のうち、2試合がインテル・マイアミのアウェー戦だったことも明らかになった。

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アルゼンチンのスターが歴史的な観客動員を牽引

データを公表したメジャーリーグサッカーによると、メッシとチームメートたちは2026年シーズンを通じてリーグ最大の集客力を誇った。4月18日にエンパワー・フィールド・アット・マイルハイでコロラド・ラピッズと対戦したアウェー戦には7万5824人が詰めかけ、単独開催の試合としてリーグ史上2番目の観客動員を記録。一方、2月21日にロサンゼルス・メモリアル・コロシアムで行われたロサンゼルスFCとのアウェー戦には7万5673人が訪れ、歴代3位となった。

アウェー戦がリーグの記録を塗り替える

南カリフォルニアで行われたこの開幕戦は、MLSの開幕週末における最多観客動員記録も更新した。リーグの歴代記録を見ても、2026年シーズンのインテル・マイアミによるこの2つの注目アウェー戦を上回ったのは、8万2110人を集めた2023年7月4日のローズボウルでのLAギャラクシー対ロサンゼルスFCのダービーだけだ。

さらに、3月7日のD.C.ユナイテッド戦にも7万2026人が集まり、歴代9位に入った。近年、バロンドールを8度受賞したメッシの存在は、シカゴ、トロント、ワシントン、ロサンゼルス、シアトルなどの主要都市で、ホームクラブの1試合最多観客動員記録の更新に繰り返し貢献してきた。

持続的な成長が全体の観客動員を押し上げる

リーグは公式発表で、南フロリダのクラブが全米で集める人気と、北米のトップリーグ史上で観客動員が最も好調な時期が重なっていると指摘した。2026年レギュラーシーズン全体では延べ1125万1962人がスタジアムを訪れ、1試合平均は2万2063人に達した。

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これにより、2024年、2025年、2026年シーズンは、大会創設以来、レギュラーシーズンの観客動員が最も多い上位3シーズンとなった。3年連続で1120万人を超えたことは、メッシの加入が、米国でのデビューシーズンをはるかに過ぎても全米のファンの関心を維持する一助となっていることを示している。

得点を量産したシーズンを経てプレーオフへ

ピッチ上では、メッシがリーグ戦31試合で26得点17アシスト、全大会通算36試合で30得点18アシストを記録し、インテル・マイアミは勝ち点60でイースタン・カンファレンス2位となった。サポーターズ・シールドの順位表では3位に入り、MLSカップ・プレーオフの3戦2勝先取制による1回戦に進出。ポストシーズンのタイトル獲得を目指し、第7シードのコロンバス・クルーと対戦する。