リオネル・メッシは今大会のヒーローだ。クリスティアーノ・ロナウドはそれをどう思うか？

月曜日のオーストリア戦（2-0）で2得点を挙げ、通算5ゴールで得点王に立ったリオネル・メッシの活躍を、ケネス・ペレスは堪能した。この39歳目前のプレイメーカーの活躍で、アルゼンチンは決勝トーナメント進出を決めた。

「彼はアルゼンチンの5得点をすべて決めた。信じられない。後半は両チームとも内容が悪かったが、この勢いはどこまで続くのか」とテオ・ヤンセンはNOSスタジオで語った。

「堅実ささえあれば、どこまでも行ける」とペレス。さらに「何もないところから試合を決められる芸術家がチームにいるのは大きい。今日は最高のプレーではなかったが、メッシは淡々と2得点を挙げ、PKでハットトリックも狙えた」と続けた。

「それでも彼は、私がピッチで見た中で最高の選手だ。1年や2年ではなく、15年も言い続けていられる」とデンマーク人アナリストは語った。

「ところで、ロナウドはこれを不快に思うだろうか？」とペレスは皮肉を込めて先週のコンゴ戦（0-0）で精彩を欠いた41歳のポルトガル代表FWを引き合いに出した。「彼は『ああ、また明日もやらなきゃ』と思っているんじゃないかな」

ヤンセンも「私が見てきた中で最高の選手だ」というペレスの主張に同意する。「私たちが目にしてきた限りでは100％そうだ。マラドーナ、ペレ、クライフについては判断できないが、私たちが目にしてきた中では断トツで最高だ」

「ロナウドはここ数年、得点力でメッシに迫った。だが、テクニックやボールコントロール、加速、ゴール、パス、アシストを総合すると、メッシより優れた選手はいない」とヤンセンは語った。