リオネル・メッシのFC27レーティングが大きな驚きを呼んでいる

EA Sports FCが、FC27の主要選手レーティングを発表した。新作で最高評価を受けた2選手は、キリアン・エムバペとアーリング・ブラウト・ハーランド（ともに91）だ。

前作のFC26では、エムバペがモハメド・サラー（91）と並んで最高評価の選手だった。後者は大きく評価を落とし、もはやトップ27選手には入っていない。

ハーランドはわずかに評価を上げた。昨季は90だったが、今回は91となっている。もう1人の注目すべき上昇組は、現在39歳のリオネル・メッシで、86から89に上がった。

このアルゼンチン代表の新たなレーティングには、多くの反応が集まっている。XでのEA Sports FCの投稿には、「39歳でレーティング89なんて、本当に信じられないことだ」との声が寄せられた。別のユーザーは「本気かEA？ メッシが89？ あの年齢でも、まだ90か91だろう。エムバペやハーランドと並ぶべきだ」と書き込んでいる。

ただ、メッシにはもっと低い評価がふさわしいと考える人たちもいる。「メッシが89？ 86であるべきだ。ロナウドと同じでね」との意見もある。また別のユーザーは「どうしてメッシが89なんだ？ 7試合良かっただけで+3？ ばかげている」と投稿した。

エムバペとハーランドのすぐ後ろには、90の評価を受けた選手が9人いる。ロドリ、ウスマン・デンベレ、ヴィティーニャ、ハリー・ケイン、マイケル・オリーセ、ペドリ、ラミン・ヤマル、ティボー・クルトワ、そしてジュード・ベリンガムだ。

新作で最高評価のオランダ人選手は、レーティング88のフィルジル・ファン・ダイク。FC27は9月25日に発売される。