リオネル・メッシの2度目の世界王座獲得への嫉妬に驚き：「彼がまだ活躍していることを喜ぶべきだ」

ウィム・キーフトはイングランド対アルゼンチン準決勝（1-2）後、リオネル・メッシを擁護した。元ストライカーは、メッシが2度目のW杯を獲ることへの反発が理解できないと、デ・テレグラーフ紙のコラムで説明している。

キフト氏は、イングランド戦でアルゼンチン代表が優れたサッカーと激しいプレーを示したと指摘。「彼らは自分たちの力を過小評価している」と述べ、スペイン戦でそれが再現できるか注目する。

アムステルダム出身のキーフト氏は、アルゼンチンのプレースタイルがメッシに大きく依存していると指摘する。「彼はピッチのどこからでも試合を決定できる位置にいなければならない。代表の仲間は皆、彼のために身を捧げる覚悟だ」と語る。さらに、ラウタロ・マルティネスとフリアン・アルバレスが文句一つ言わずに役割を受け入れていると指摘する。

ただし、スペイン戦でも同じ戦術を採用するかどうかは疑問だ。スペインは得意のティキ・タカで決勝に進んだ。「それとも、アルゼンチンは一般的に思われているより高いチーム力を発揮するのか。その点が、このW杯決勝をさらに興味深いものにしている」

「周囲ではメッシに2度目の優勝は許されないと言うが、4年前は皆が彼を支持していた」とキーフトは語る。 アルジェリア戦（3-0）で出なかったレッドカードや、スイス戦（3-1）で主審ジョアン・ピニェイロに対するメッシの態度が論争を呼んでいると指摘する。

「あるいは、アルゼンチンとメッシがFIFAによって決勝へと導かれているという陰謀論も同様だ」と63歳のキエフトは列挙する。「我々はリオネル・メッシという存在を喜ぶべきだ。彼が今も多くの人々を喜ばせ、チームメイトが彼のために自己を犠牲にするのは、彼にまだ輝かしい瞬間があり、その才能で試合の行方を左右できるからだ。」

キーフトは39歳になっても最高峰で輝く8度目のバロンドール受賞者を称え、「彼は再び全力を尽くし、アルゼンチンを決勝へ導く。そして第二の故郷とも言えるスペインを破り、2度目の優勝を果たすだろう」と結んだ。