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インテル・マイアミは土曜夜、ニューヨーク・レッドブルズに0-2で敗れ、好調を示していた3連勝が途切れた。後半にリオネル・メッシを投入したものの、レッドブル・アリーナで喫した序盤のビハインドを覆せなかった。

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カゼミーロの痛恨のオウンゴールでインテル・マイアミが序盤に失点

ニュージャージー州ハリソンでの一戦は、アウェーのインテル・マイアミにとって最悪の立ち上がりとなった。守備のミスからホームチームに早々と先制を許したのだ。開始わずか7分、元マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリーのMFカゼミーロが、ケイド・カウエルの危険なクロスに対応しようとして、誤ってボールを自陣のゴールに入れてしまった。ブラジル人ベテランのクリア失敗は、クリスティアン「キリ」ゴンサレス率いるチームにとって、もどかしい一戦の始まりとなった。

インテル・マイアミはボール保持率62.5％を記録したものの、チャンスにつなげられず。一方のニューヨークは18本のシュートを放ち、より決定的な場面を作った。東海岸への遠征前まで国内で好調を維持していたインテル・マイアミにとって、この敗戦は大きな痛手となった。

試合の長い時間帯で主導権を握りながら、ゴールを奪う鋭さを欠いたチームを見守ったゴンサレスにとって、受け入れがたい結果だった。マイアミの枠内シュートはわずか2本。攻撃の最終局面で、普段は見られない精度の低さが浮き彫りになった。

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メッシ投入も反撃のきっかけをつかめず

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慌ただしい移動が続いた1週間を経て、リオネル・メッシはベンチから試合を迎え、注目を集めた。アルゼンチンのスターは先ごろ、オビエドで名誉あるアストゥリアス王女賞スポーツ部門を受賞するためスペインを訪問。移動を考慮し、出場時間を管理する必要があった。ゴンサレスは56分にリーグ得点王を投入。バロンドールを8度受賞したメッシがいつものように活躍し、フロリダのチームに勝ち点1をもたらすことを期待した。

今季MLSで25ゴールを挙げていたメッシが入ると、マイアミのプレーのテンポはすぐに上がった。持ち味の視野の広さを生かした守備陣の間を通すパスから、マイアミにとってこの試合最大のチャンスが生まれたが、チームメイトは決め切れなかった。この結果、メッシがクラブと代表で続けていた得点またはアシストの記録は13試合で止まった。

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主将のメッシを先発から外す判断は、事前に計画されていた。ゴンサレスによると、水曜日にも試合を控える中、ケガのリスクを避けつつメッシに出場時間を与えるため、あらかじめ決めていたという。ゴンサレスはまた、メッシはいつも通り良いプレーを見せたものの、ホームチームの守備は組織的で、マイアミは突破口を見いだせなかったと語った。

終盤の展開で決したマイアミの敗戦

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試合終了が近づくにつれ、インテル・マイアミは同点ゴールを求めて攻勢を強めた。終盤にはメッシのパスを受けた途中出場のテラスコ・セゴビアがクロスバーをたたくシュートを放ち、あと一歩まで迫った。しかし、これが最後の大きなチャンスとなり、その後ニューヨークが追うマイアミを突き放した。

後半アディショナルタイム、エミル・フォルスベリがキャメロン・ハーパーの正確なパスを決め、スコアを2-0とした。レッドブル・アリーナは歓喜に包まれ、メッシとチームメイトによる土壇場の逆転劇は起こらなかった。

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ゴンサレスは水曜日の試合を見据える

この敗戦でマイアミはイースタン・カンファレンス2位となり、この日の早い時間にサポーターズ・シールド獲得を決めたナッシュビルとは15ポイント差となった。一方のニューヨークは、レギュラーシーズンを3試合残してプレーオフ圏内に浮上。ゴンサレス率いるチームは、レギュラーシーズン終盤とプレーオフのシード順位が見えてくる中、週半ばのFCシンシナティ戦で早期の立て直しを図る。