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リオネル・メッシが再び圧巻のプレーを披露し、インテル・マイアミをニューイングランド・レボリューションとの重要な一戦で2-1の勝利に導いた。アルゼンチン人のメッシが決勝ゴールを決め、チームは2027年のCONCACAFチャンピオンズカップ出場権を獲得するとともに、イースタン・カンファレンスの2位に浮上した。

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メッシの妙技で大会出場を決める

インテル・マイアミは、ニューイングランド・レボリューションに2-1で逆転勝利し、2027年CONCACAFチャンピオンズカップへの出場権を獲得した。フォックスボロではメッシが勝敗を分ける存在となり、重要なアシストを記録した後、決勝ゴールを決めた。

接戦を制したマイアミは相手を抜き、東地区2位に浮上。MLSのレギュラーシーズンを1試合残して、この重要な目標を達成した。

鈍い立ち上がりを乗り越える

前半45分はホームのレボリューションが主導権を握り、より決定的なチャンスを作って戦術面でも優位に立ったが、スコアレスで折り返した。後半早々、ダニエル・ガズダグがレボリューションに先制点をもたらす。しかし、マイアミは69分に見事な反撃を見せた。メッシが巧みに頭で後方へ落としてヘルマン・ベルテラメにつなぐと、ベルテラメがシュートを決め、アウェーのマイアミが同点に追いついた。

持ち味を発揮した決勝弾

メッシは鮮やかなゴールで逆転を完遂した。アルゼンチン人FWはペナルティーエリアの外で複数のDFをドリブルでかわし、得意の左足で低いシュートを放ってGKマット・ターナーを破った。試合終盤にはイアン・フレイのオウンゴールでレボリューションが劇的な同点に追いつきかけたが、直後にオフサイドの旗が上がった。これに救われたマイアミは、メッシの活躍を勝利につなげた。

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重要な勝利の後、マイアミのキリ・ゴンサレス監督は頼れる主将をすぐさま称賛した。「彼が誰よりも優れていることに疑いはない」と断言。「レオはあの年齢であれだけのことをやっている。私の見方では、MVPにもバロンドールにもふさわしい」と語った。

MLSプレーオフへ視線

この重要な勝利により、インテル・マイアミはナッシュビルSC、バンクーバー・ホワイトキャップス、レボリューションとともに2027年CONCACAFチャンピオンズカップに出場する。最終節のディシジョン・デーに出場権獲得を懸ける重圧を回避した形だ。マイアミは現在、33試合で勝ち点59。レギュラーシーズンの最終戦では、ホームでシャーロットFCとの重要な一戦に臨む。