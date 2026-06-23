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Messi leads Argentina into World Cup knockout stage DALLAS, TEXAS, UNITED STATES JUNE 22: Lionel Messi ( 10) during the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 Group J match between Argentina and Austria at Dallas Stadium in Dallas, Texas, United States, on June 22, 2026. Argentina defeated Austria 4 1 to qualify for the knockout stage. Dallas Spain Copyright: x xwalidxibrahimx xJNAxPressxImago
Siep Engelen

翻訳者：

リオネル・メッシの記録的ゴールは、審判のミスだったのか？「あれはゴールとして認められるべきではなかった」

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リオネル・メッシ

アルゼンチン対オーストリアのワールドカップ試合（2-0）後、審判判定に議論が沸き起こっている。特に敗れたオーストリア側は、リオネル・メッシの先制点などについて主審アミン・オマール氏に強い不満を表明している。 

序盤にPKを外したメッシは38分に先制し、通算17点目でクローゼを抜いて大会得点王に。その後も18点目を決めた。 

しかしオーストリア側は、この得点は認められるべきでなかったと主張。その直前にザビエル・シュラーガーがアレクシス・マカリスターに倒されたとしており、審判団の判定に異議を唱えている。 

シュラーガーはオーストリアメディアに「完全に倒された。両足が浮いていたのに芝生に倒れた。私は easily fall しない。明らかなファウルで、ゴールは認められるべきではなかった」と語った。 

ラングニック監督も「VARはアルゼンチンPK時と同じ対応をすべきだった。映像を見れば、誰もが同じ場面――シュラーガーへのファウル――を確認できたはずだ」と主張した。 

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試合中すでに怒りを露わにしていたコンラート・ライマーも「アルゼンチンはFIFAから優遇されている。何回のファウルを犯しても罰せられないと感じた。70分までイエローカードが出なかった」と語った。

「最近はイエローカードが出ない」とライマー。 「気にすべきでないことは分かっている。意味がないから。それでも厄介だ。私たちも完璧ではなく、不必要なボールロストからカウンターを食らった。メッシがボールを持つと、もうどうすべきか分かっている。彼はその点で本当に優れている。」 

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