というのも、FCヴェネツィア戦でハットトリックを達成したこのアルゼンチン人は、ほかでもない同胞の偉大な先達リオネル・メッシから、約20年守られてきた記録を奪ったからだ。マスタントゥオーノはこれで、欧州5大リーグ（イタリア、イングランド、スペイン、ドイツ、フランス）でハットトリックを記録した史上最年少のアルゼンチン人となった。

右ウイングの彼は金曜日の時点で19歳28日で、2007年3月10日にゴールショーを演じた当時のメッシより231日若かった。メッシの名誉のために付け加えるなら、彼が初のハットトリックを記録したのはレアル・マドリーとのクラシコだった。

マスタントゥオーノはヴェネツィアで、前半に0-1と追う展開からフィオレンティーナを逆転に導く2得点をわずか98秒で決めた。

そして84分、ついに3点目を決めて勝負を決定づけた。フィレンツェのクラブは4-1と突き放し、最終的には4-2で終了。セリエAの新シーズン初勝利だけでなく、今季初の勝ち点も手にした。

フランコ・マスタントゥオーノのレアル・マドリー移籍金はいくらだったのか？

もちろん、トスカーナのクラブにとって今季初の成功体験に対する感謝と称賛は、この若き点取り屋に向けられるべきだ。だが、パオロ・ヴァノリ監督の名前も挙げなければならない。彼は昨季、フィオレンティーナを降格から救ったものの、それでも夏に2006年W杯優勝メンバーのファビオ・グロッソと交代させられた。

そのグロッソは3連敗、得失点1-9という出だしの失敗を受けてすぐに解任され、ヴァノリが先週、フィレンツェの監督の座に復帰した。

マスタントゥオーノは2025年に4500万ユーロでリーベル・プレートからレアル・マドリーへ加入した。レアル・マドリーではここまで、公式戦通算35試合（平均42分出場）で3得点1アシストを記録していたものの、まだ大きな存在感を示すには至っていなかった。その3得点という数字に、彼は今やフィレンツェでの1試合だけで並んだ。来夏まではイタリアへレンタル移籍している。



