ロサリオ出身の息子リオネルの育成クラブであるニューウェルズ・オールドボーイズは、土曜日の午後にホルヘ・メッシの死去を確認した。68歳だった。

ニューウェルズ・オールドボーイズの声明では「常に寄り添い、舞台裏でリーダーシップを発揮したことは、リオネルの歩みのすべてを支えるうえで決定的だった。キャリアの始まりから世界サッカーで最高の栄誉に至るまでそうだった。彼にこの色を愛することを教えてくれてありがとう」と述べられた。

ホルヘ・メッシは、かつて13歳ですでにニューウェルズ・オールドボーイズからFCバルセロナへ移った世界的に有名な息子に対し、そのキャリアを通じて助言者として寄り添ってきた。直近の北米でのワールドカップの期間中には、すでにメッシ・シニアの健康状態が悪いことが明らかになっていた。 当時、家族は「ホルヘ・メッシは現在、健康上の危機にある。医師の管理下にあり、可能な範囲で回復に向かっている」と共有していた。

テレビ司会者のフロレンシア・ペーニャは、ワールドカップ開幕時に配信サービスのLuzu TVの生放送で、メッシの父の死を誤って伝えていた。その後、彼女はその誤情報を制作チームから受け取り、信頼できるものだと考えていたと説明した。「このつらい時期を過ごしているメッシ家におわびします。私がこの苦しみに加担してしまったことを、心から申し訳なく思います」と、ペーニャはインスタグラムで後悔を示し、Luzu TVでの仕事を辞した。

1958年生まれのホルヘ・メッシは、当初は製鉄工場で働いていた。三男リオネルの大きな才能を見抜くと、そのキャリアの後押しに注力した。小柄なリオネルは13歳でFCバルセロナの下部組織に移り、ホルモン治療を受け、17歳でプロとなった。そしてクラブ最大の時代を形作り、2009年から2015年の間にバルサはチャンピオンズリーグを3度制した。メッシはバロンドールを8度受賞し、クリスティアーノ・ロナウドとともに同世代を象徴する選手となった。

4人の子どもの父であるホルヘ・メッシは、息子の大型契約を交渉してきた。2021年のリオネル・メッシのパリ・サンジェルマン移籍、そして2年後のインテル・マイアミ移籍でもそうだった。