リオネル・メッシの父ホルヘ・メッシが68歳で死去

ホルヘ・メッシ氏が68歳で死去した。複数のアルゼンチンメディアが報じている。リオネル・メッシの父は、以前から健康問題を抱えていた。

6月、リオネル・メッシはワールドカップでアルゼンチン代表としてアルジェリア戦でゴールを決めた後、目に見えて感極まっていた。試合後、彼はその理由についてこう語っていた。「なぜ泣いたのかって？ それはサッカーとはまったく関係ない。ここ数日、つらい日々を過ごしていたんだ」

これにより、さまざまな憶測が広がった。複数のメディアは父の健康状態に関係していると報じたが、具体的に何が起きていたのかについては、さまざまな情報が飛び交っていた。

そのため、メッシ家はその時点で声明を出すことを決めた。「メッシ家は、ホルヘ・メッシが現在、健康上の問題を抱えていることをお知らせします。現在は医師の管理下にあり、順調に回復しています」と声明は始まっていた。

「ここ数時間で流れた報道、うわさ、憶測を踏まえ、家族は、一部の人々が家族の厳格に私的な問題を扱うにあたって示した配慮、敬意、慎みの欠如に対し、深い懸念を表明したいと考えています」

「私たちは、寄せられた愛情、敬意、心配の声に心から感謝しています。そして、この過程のあいだ、ホルヘ本人、そして家族全員のプライバシー、秘密保持、個人的な空間を尊重してくださるようお願いします」とも記されていた。

7月末には、リオネル・メッシはメジャーリーグ・サッカー（MLS）のオールスターゲームをすでに欠場しており、おそらく父を見舞うためだったとみられる。数日後には、MLSの試合で再びプレーした。