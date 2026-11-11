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ユルゲン・クロップ監督率いるドイツ代表では、大半のポジションで序列がすでに明確になりつつある。しかし、攻撃的な両サイドの争いはまだ決着していない。そこで今、ドリブルの名手ブラヤン・グルダに注目が集まっている。

ゴールマウスでは、当面マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンが第一候補だ。クロップ監督は、金曜日に行われるセルビアでの一戦と、火曜日のオランダ戦を前にそう明言した。センターバックではヨナタン・ターとニコ・シュロッターベックが本命のコンビとみられる。守備的な両サイドでは、ナサニエル・ブラウンとフィリップ・トロイが、クロップ体制最初の代表活動で大きく評価を上げた選手として、先頭に立っている。

3人で構成する中盤では、アレクサンダル・パブロビッチ、トム・ビショフ、フェリックス・ヌメチャが、主将ヨシュア・キミッヒとフロリアン・ヴィルツの脇でプレーする機会を争う。ジャマル・ムシアラも回復後には、この争いに加わるだろう。センターフォワードではカイ・ハヴァーツが明確な第一候補だ。現在の勢いは復帰したニクラス・フュルクルクにあるものの、すでに33歳となっている。

残るのは、クロップ監督が好む4-3-3システムの攻撃的な両サイドだ。目先の起用だけでなく、次の主要大会である2028年の欧州選手権を見据えても、現時点ではすべてが未定に見える。

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ドイツ代表のウイング争いはどんな状況か？

クロップ監督は最初の代表活動で、オランダ戦（1-1）とギリシャ戦（0-1）にケビン・シャーデとカリム・アデイェミを先発起用した。しかし、2人ともおおむね期待外れに終わった。アデイェミは特に決定機を逃したことが悪目立ちし、守備での不十分な対応も批判を招いた。

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ともにシーズン序盤は好調だったが、アデイェミとシャーデは最近、クラブでも調子を落としている。アデイェミはFCバルセロナで公式戦5試合連続、シャーデに至ってはFCブレントフォードで7試合連続でゴールにもアシストにも絡んでいない。今回、2人ともクロップ監督の24人のメンバーに入らなかったことは、その状況を物語っている。

続くセルビア戦（2-0）と再度のギリシャ戦（0-0）では、セルジュ・ニャブリ、レナート・カール、サイード・エル・マラもアピールできなかった。説得力のあるプレーを見せたのは、デビューを飾ったSCフライブルクのデリー・シェルハントだけだった。今回、左サイドではまずエル・マラより優先されるだろう。エル・マラはカールとともに再び招集された一方、ニャブリは負傷で不在となっている。

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カールは低調なシーズン序盤を過ごし、ウリ・ヘーネスから公の場で叱責も受けたが、最近は目覚ましい復調を見せた。アトレティコ・マドリード戦と1.FSVマインツ05戦では、ミュンヘンのチームにとって重要なゴールを決めている。今回の代表活動では、右ウイングでRBライプツィヒのブラヤン・グルダと興味深い争いを繰り広げることになる。

IMAGO

ブラヤン・グルダ、2024年に初めてドイツ代表に合流

負傷に妨げられなければ、22歳のグルダは3度目の機会でドイツ代表デビューを果たす。ユリアン・ナーゲルスマン前監督は、EURO2024を前に、当時マインツで台頭していたグルダをロッコ・ライツとともに追加の練習参加選手として招いていた。ウクライナとのテストマッチではメンバー入りしたものの、出場には至らなかった。

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その後、3150万ユーロでイングランドのブライトン&ホーヴ・アルビオンへ移籍したが、控え選手の立場から抜け出せなかった。昨冬にレンタルでRBライプツィヒへ移ると、急速に成長を遂げている。クロップ監督は本来、9月にグルダを招集するつもりだったが、当時は腹筋の肉離れにより、直前に辞退を余儀なくされた。

こうして迎える3度目の機会には、リオネル・メッシのおかげもあって追い風が吹いている。グルダが憧れの存在だと公言するメッシは、2025年に世界の有望株トップ10のリストにグルダを入れていた。そこには、例えばコモ1907のニコ・パスも名を連ねている。ちなみに、この10人の有望株には、全員がメッシと同じくアディダスと契約しているという共通点がある。

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ドリブルの名手へと成長するブラヤン・グルダ

この選出によって、グルダには厳しく数量が限定されたメッシの新しいスパイクが送られることになった。スーパースターは10月、ベナンとのアルゼンチン代表での最後の試合で「F50 Messi El Ultimo Tango」というモデルを履いた。代表通算208試合にちなみ、用意されたのはちょうど208足。その後、インフルエンサーや友人、これまで関わってきた人々、そしてグルダら選ばれた有望株へと送られた。

「このスパイクは本当に夢のようです。メッシは僕の子ども時代に大きな影響を与えました」と、グルダは小包を受け取って喜んだ。履かずに飾っておくのではなく、すぐに使い始めた。初めて履いたのは10月中旬のチャンピオンズリーグ、PSVアイントホーフェン戦で、さっそく同大会初ゴールを決めた。それ以降、グルダは5アシストを記録し、まさにドリブルの名手となった。

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とりわけ圧巻だったのは、土曜日に5-2で勝利したFCアウクスブルク戦だ。グルダは見事なアシストを2つ記録しただけでなく、11回のドリブルのうち10回を成功させた。今季のブンデスリーガで、それを上回る選手はいない。また、詳細なデータの収集が始まって以来、ライプツィヒの選手でこの数字に達した者もいなかった。

今季のグルダのドリブル成功数は通算36回。欧州5大リーグでこれを上回るのは、FCバルセロナのラミン・ヤマル（49回）、ヤン・ディオマンデ（37回）、そしてレアル・マドリードのキリアン・エンバペ（37回）だけだ。

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「彼はストリートサッカー選手のようなところがある」とクロップ監督は称賛する。「とにかく素晴らしいテクニックを持つ選手だ。まだ潜在能力を発揮しきってはいないが、非常に多くの好材料を示している」。グルダには、初招集された17歳のワエル・モヒヤと同様、ドイツ代表の決着がついていないウイング争いで自らの立場を築くチャンスがある。