共有 GOALをGoogleでフォロー

マンチェスター・ユナイテッドのストライカー、マーカス・ラッシュフォードが、バルセロナの新星ラミン・ヤマルを絶賛し、リオネル・メッシの正統な後継者だとの見方を示した。かつてカンプ・ノウで過ごしたことのあるイングランド代表FWは、この若きウインガーが世界のサッカー界の頂点に立つ運命にあると考えている。

広告

ラッシュフォード、ヤマルをメッシに匹敵する存在と評価

カタルーニャのクラブでプレーした経験を持つマンチェスター・ユナイテッドのFWマーカス・ラッシュフォードは、ラミン・ヤマルの天賦の才能について、トップレベルでプレーしてきた自身のキャリアでも目にしたことがないほどだと認めた。イングランド代表のラッシュフォードは、オールド・トラッフォードのアンバサダーズ・ラウンジで行われたサポーターとの少人数の交流会で、そう語った。

スペインでの日々を振り返り、ラッシュフォードはバルセロナを離れる前にラ・マシア出身のヤマルと交わした会話を明かした。「バルサを離れる前、ラミン・ヤマルにこう伝えた。僕は非常に才能のある選手たちとプレーしてきたけれど、君はその誰よりも上だ、と」と、『ムンド・デポルティーボ』が伝えた。さらに、10代のヤマルについてファンにこう語った。「あの年齢で彼ほど才能のある選手は見たことがない。長年にわたって見てきた中で、彼は［リオネル・］メッシのレベルに最も近い選手だ」

29歳のラッシュフォードは、スペイン代表ヤマルの将来には限界がないとみている。「僕はこの若者の才能を強く信じている。最終的にバロンドールを7回受賞しても驚かない。すでに2位、3位、8位になっている。しかも、まだ何歳だっけ、19歳だよね？」と付け加えた。

メッシとケインへの敬意

次世代の選手を高く評価する一方で、ラッシュフォードは道を切り開いてきたレジェンドたちにも敬意を払っている。欧州でのキャリアで対戦したメッシの傑出した才能についても振り返った。「彼は信じられないような選手だ」と、アルゼンチンの象徴的存在について語ったラッシュフォードは、「レオのような、あらゆる面で天才的な選手を、僕らが生きている間に再び見ることはおそらくないだろう」と続けた。

広告 広告

一方、直近の個人賞については、ラッシュフォードは実績あるトップ選手たちを抑えてハリー・ケインが最高賞に値したと考えている。ユナイテッドのストライカーは、大量の得点を挙げた年を祝福するため、ケインに連絡を取ったことを明かした。「今年のバロンドールはケインが受賞すべきだった。今年はとてつもない数のゴールを決め、アシストもとてつもない数を記録した。先日、彼にメッセージを送って、受賞に値したと伝えた」とラッシュフォードは語った。

Related Topics

マンチェスター・ユナイテッドへの帰還

ラッシュフォードは他の選手への思いだけでなく、自身のキャリアとマンチェスター・ユナイテッドへの忠誠心についても語った。バルセロナへの期限付き移籍やアストン・ヴィラでのプレーを含む、ユナイテッドを離れた期間を経て、別のイングランドのクラブではプレーしないと決めていた。プレミアリーグへの完全移籍を検討する際も、マンチェスター・ユナイテッドへの愛情が判断の最大の要因だった。

「一つ気づいたことがある……毎シーズン、ユナイテッドを相手にプレーし続けることはできなかった」と、アストン・ヴィラでの日々について打ち明けた。この思いから、自身の代理人には希望する移籍先について明確に伝えたという。「ユナイテッドが選択肢にないなら、海外に行かせてほしい、ほかのプレミアリーグのクラブには行かせないでほしいと代理人に伝えた」と説明した。

広告

ユナイテッドのレジェンドたちの影響

マンチェスターへの復帰には、ユナイテッドのユニフォームを着る重みを知る旧知の人々からの助言も後押しとなった。ラッシュフォードは復帰を決断する前に、かつてのチームメートやクラブのレジェンドたちに相談したと明かした。欧州のほかの場所ではなく、オールド・トラッフォードでやり残したことがあると確信する上で、彼らの言葉が最後の決め手になった。特に、クラブの近年の歴史を築いた2人が決断を助けてくれたという。リオ・ファーディナンド、マイケル・キャリックとそれぞれ話したことが、最終的にユナイテッドで再びプレーする決意につながったと明かした。