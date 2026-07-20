リオネル・メッシにとって「侮辱」：ロドリがW杯最優秀選手に選ばれ、アルゼンチンメディアが激怒。

やや意外にも、スペインの主将が最終的な受賞者に決定。決勝の相手であるリオネル・メッシ（アルゼンチン）、キリアン・ムバッペ（フランス）、ジュード・ベリンガム（イングランド）らを抑えた。試合終了のホイッスルが鳴ると同時に、彼は賞を受け取った。

アルゼンチンのテレビ局TyC Sportsは「ロドリにゴールデンボール賞（大会最優秀選手賞）を与えるのは侮辱だ。スペイン人選手が下手なのではなく、メッシがアルゼンチンの魂だったからだ」と批判した。

スポーツ紙『オレ』も同調し、「メッシは大会で最も優れた選手であり、26人の代表全員が認めるリーダーだ」と伝えた。

紙『クラリン』も「最後まで粘り、代表から離れた世代に諦めないことを教えた。ありがとう、レオ。君の涙は私たちの涙だ。休んでほしい」と綴った。

一方、ロドリには同胞のペップ・グアルディオラが支持を寄せた。マンチェスター・シティでMFロドリを率いるグアルディオラは、スペイン優勝の陰の立役者と称え、「人々はロドリがピッチで成し遂げていることを理解していない。彼は単に上手いだけでなく、試合全体をコントロールしている。 すべての攻撃は彼から始まり、すべてのプレーは彼を経由し、彼は周囲の全員に自信を与えている」

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メッシは過去2度、W杯でゴールデンボールを獲得している。

米国、カナダ、メキシコで開催された今大会では12得点関与（8ゴール、4アシスト）を記録し、フランスのムバッペ（10ゴール、4アシスト）に次ぐ数字を残した。

準決勝までゴールデンボール候補とされていた。 しかし決勝では存在感を示せなかった。

120分間のボールタッチは54回にとどまり、シュート0本（xG値0.22）と攻撃は不発。チームを救うことはできなかった。

メッシは2022年カタール大会と2014年ブラジル大会でも同賞を受賞しており、今回3度目の受賞となるはずだった。

ゴールデンボール賞の全受賞者一覧