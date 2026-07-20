リオネル・メッシにとって「侮辱」：ロドリがW杯最優秀選手に選ばれ、アルゼンチンメディアが激怒。

やや意外にも、スペインの主将が最終的な受賞者に決定。決勝の相手であるリオネル・メッシ（アルゼンチン）、キリアン・ムバッペ（フランス）、ジュード・ベリンガム（イングランド）らを抑えた。試合終了のホイッスルが鳴ると同時に、彼は賞を受け取った。
アルゼンチンのテレビ局TyC Sportsは「ロドリにゴールデンボール賞（大会最優秀選手賞）を与えるのは侮辱だ。スペイン人選手が下手なのではなく、メッシがアルゼンチンの魂だったからだ」と批判した。
スポーツ紙『オレ』も同調し、「メッシは大会で最も優れた選手であり、26人の代表全員が認めるリーダーだ」と伝えた。
紙『クラリン』も「最後まで粘り、代表から離れた世代に諦めないことを教えた。ありがとう、レオ。君の涙は私たちの涙だ。休んでほしい」と綴った。
一方、ロドリには同胞のペップ・グアルディオラが支持を寄せた。マンチェスター・シティでMFロドリを率いるグアルディオラは、スペイン優勝の陰の立役者と称え、「人々はロドリがピッチで成し遂げていることを理解していない。彼は単に上手いだけでなく、試合全体をコントロールしている。 すべての攻撃は彼から始まり、すべてのプレーは彼を経由し、彼は周囲の全員に自信を与えている」Getty Images
メッシは過去2度、W杯でゴールデンボールを獲得している。
米国、カナダ、メキシコで開催された今大会では12得点関与（8ゴール、4アシスト）を記録し、フランスのムバッペ（10ゴール、4アシスト）に次ぐ数字を残した。
準決勝までゴールデンボール候補とされていた。 しかし決勝では存在感を示せなかった。
120分間のボールタッチは54回にとどまり、シュート0本（xG値0.22）と攻撃は不発。チームを救うことはできなかった。
メッシは2022年カタール大会と2014年ブラジル大会でも同賞を受賞しており、今回3度目の受賞となるはずだった。
ゴールデンボール賞の全受賞者一覧
年
選手
代表チーム
2026
ロドリ
スペイン
2022
リオネル・メッシ
アルゼンチン
2018
ルカ・モドリッチ
クロアチア
2014
リオネル・メッシ
アルゼンチン
2010
ディエゴ・フォルラン
ウルグアイ
2006
ジネディーヌ・ジダン
フランス
2002
オリバー・カーン
ドイツ
1998
ロナウド
ブラジル
1994
ロマリオ
ブラジル
1990
サルヴァトーレ・スキラッチ
イタリア
1986
ディエゴ・マラドーナ
アルゼンチン
1982
パオロ・ロッシ
イタリア