33歳の左サイドバックは、700万〜800万ユーロの契約解除条項によってアストン・ビラから加入し、3年契約を結ぶ。

ディニュにとって、PSGへの移籍はこれがすでに2度目となる。OSCリールでブレイクを果たした後、2013年に1500万ユーロでフランスの首都へ移籍。そこから2年、公式戦44試合に出場した後、レンタルでローマへ渡り、2016年には1650万ユーロで完全移籍の形でバルセロナへ加わった。エバートンとアストン・ビラでのプレーを経て、今回復帰を果たす。

33歳のディニュは、2021年に当時34歳のリオネル・メッシと35歳のセルヒオ・ラモスが大型補強の一環として加入して以来、PSGの新戦力としては最年長となる。PSGでは今後、左サイドバックで絶対的な存在であるヌーノ・メンデスの控えとして構想されている。

ディニュは今夏のPSG4人目の新戦力

「10年以上前にここで素晴らしい経験をしたあと、パリ・サンジェルマンに戻ってこられたことを大変光栄に思う。クラブがここ数年でどのように発展を続けてきたのかに特に感銘を受けている」とディニュは語った。「キャンパスの環境は並外れており、クラブの野心を映し出している。この新たな章を始め、これまでのすべての経験をチームのために捧げるのが待ちきれない。パリ・サンジェルマンのカラーを守るため、再び全力を尽くすつもりだ」

昨季のディニュは、ビラで主に先発メンバーの一員だった。プレミアリーグではバーミンガムのクラブの一員として4位に入り、さらにヨーロッパリーグ制覇も成し遂げた。今夏にはフランス代表の一員としてW杯に出場し、ノックアウトラウンドでは左サイドバックの定位置を担っていた。

ディニュは今夏のPSGにとって4人目の新戦力となる。これに先立ち、24歳の右ウイングであるマグネス・アクリウシュがモナコから5000万ユーロ、21歳の右ウイングであるハリル・アヤリがスタッド・チュニジアンから150万ユーロ、そして18歳のGKアレッサンドロ・ロンゴーニがミランから移籍金なしで加入していた。