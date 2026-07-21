バエナは日曜、欧州選手権・オリンピック・W杯を連続制した史上初の選手となった。この3冠を達成したのはメッシとディ・マリアだけだが、連続ではない。

ただし、2人ともバエナのように連続してタイトルを取ったわけではない。メッシとディ・マリアは2008年北京五輪で金メダル、2021年と2024年にコパ・アメリカ、2022年にW杯を制している。

バエナは、これら3冠を最短期間で達成した初の選手となった。2025年からアトレティコ・マドリードに所属するMFは、2023年9月に代表デビューしている。 それから9か月後、2024年欧州選手権のスペイン代表に選ばれた。ドイツ開催の大会では主にベンチにいたが、グループリーグのイタリア戦とアルバニア戦（いずれも1-0）に途中出場し、欧州王者の一員となった。

バエナは2024年、欧州選手権制覇後にオリンピックでも金メダルを獲得した。

欧州選手権直後、23歳のバエナはオリンピックにも出場。スペイン代表のレギュラーとして5試合に出場し、2ゴール1アシストを記録。決勝のフランス戦ではアシストと1ゴールをマークし、スペインは延長戦の末5－3で勝利した。

W杯では、アトレティコでの1年目が波乱含みだったにもかかわらず、バエナはスペイン代表で重要な役割を果たした。初戦のカーボベルデ戦（0-0）はベンチスタートだったが、その後7試合は左ウイングで先発し、存在感を示した。 グループリーグ最終戦のウルグアイ戦では1-0の決勝点を記録。16強戦のオーストリア戦（3-0）ではペドロ・ポロの2点目をアシストした。 決勝のアルゼンチン戦では75分まで出場し、106分のフェラン・トーレスの決勝弾をアシストした。終盤はニコ・ウィリアムズが交代で入った。

フェルミン・ロペスもこの歴史的3冠に貢献できたはずだった。

この歴史的快挙を、バエナはフェルミン・ロペスと分かち合いたかったはずだ。バルセロナの中盤の要は代表入り確実とされていたが、5月中旬のベティス戦で中足骨を骨折。北米W杯を欠場した。

もし出場していれば、ロペスも前代未聞の「トリプル」を達成していた可能性が高い。23歳の彼は2024年欧州選手権直前に代表デビューし、グループリーグのアルバニア戦（1-0）に途中出場していた。 その直後、ロペスはバエナとともにオリンピック金メダルを獲得し、大会6試合で6得点をマーク。決勝のフランス戦（延長5-3）では2得点を挙げた。