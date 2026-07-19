リオネル・メッシが、スペイン対アルゼンチンのワールドカップ決勝を前に特別なメッセージを発表した。

リオネル・メッシは、日曜日のワールドカップ決勝を前にInstagramでアルゼンチンのファンと選手たちに手紙を書いた。スペイン戦の結果に関わらず、誇りを持って振り返れると語った。

「長年のキャリアで最も素晴らしいのはタイトルではなく、その過程だ」と感謝を綴った。「仲間と日常を分かち合い、共に戦い、困難を励まし合い、一歩ずつを楽しんできたこと。」

「チームメイト、コーチングスタッフ、代表チームを家族のように支えてくれたすべての人に感謝する」とメッシは記した。

「明日何が起ころうとも、このチームはすでに、私たちが決して忘れることのない、そして誰も消し去ることのできない物語を綴った。バモス・アルゼンチン。」

決勝への道は、アルゼンチンにとって特別なものでした。メッシたちはカーボベルデ、スイスとの延長戦や、エジプトでの大逆転など、何度も苦境を乗り越えてきました。

それでも決勝に勝たなければ、アルゼンチン人にとって完全な大会とは言えない。メッシにとっては2022年カタール大会に続く2度目の優勝となる。

さらにメッシは、土曜の夜にキリアン・ムバッペに大会得点王と通算得点王の座を奪われたため、今大会で21→22と逆転された悔しさをバネに、より強くゴールへ突き進むはずだ。