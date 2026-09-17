リオネル・メッシが見事なゴールを決め、特別な節目に到達した

インテル・マイアミのユニフォームを着て100ゴールに到達したリオネル・メッシ。39歳の司令塔は、メキシコのクルス・アスルとのカンペオネス・カップ決勝でその節目に到達し、チームは2-0で勝利した。

MLS王者は2018年から毎年、メキシコ・プリメーラ・ディビシオン王者と対戦している。インテル・マイアミはそのためクルス・アスルと対戦し、試合は南フロリダのクラブのスタジアムで行われた。

メッシは24分、ルイス・スアレスのアシストからヘディングで先制点を決めた。アルゼンチンのスターにとって、インテル・マイアミでの115試合目での100点目となった。

後半にはメッシがアシスト役を務めた。彼の精度の高いCKからカゼミーロがヘディングで決め、カンペオネス・カップ制覇へ大きく前進した。

インテル・マイアミにとって、クラブ史上初のカンペオネス・カップ制覇となった。アトランタ・ユナイテッド、コロンバス・クルー、ニューヨーク・シティFC、クラブ・アメリカなどが、メッシらに先んじてこのタイトルを獲得していた。

焦点は再びMLSに移る。インテル・マイアミは首位ナッシュビルとの9ポイント差を追う立場にある。日曜深夜から月曜未明にかけて、サンディエゴFCとのホームゲームが行われる。