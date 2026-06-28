リオネル・メッシがフリーキックで決勝点をマークし、アルゼンチンの勝利を導いた。この活躍でメッシはW杯の歴史に名を刻んだ。

アルゼンチンがグループリーグ第3戦でヨルダンに3－1と勝利。ジョバンニ・ロ・チェルソ、ラウタロ・マルティネス、リオネル・メッシが得点を挙げた。 メッシはフリーキックで得点し、W杯7試合連続得点をマークした。アルゼンチンは次戦でカーボベルデと対戦する。

アルゼンチンは試合前にグループ首位が確定、ヨルダンは3位でも8強に入る可能性が理論上残るのみだった。緊張感のない一戦となり、スカローニ監督はメッシをベンチに置いた。

アルゼンチンが先制したのは19分。ペナルティエリア手前でロ・セルソがファウルを受け、そのFKを自ら直接ゴール上隅に沈めた。

直後、左からのクロスをラウタロが至近距離で合わせたがクロスバーに弾かれた。セネシがリバウンドを頭で狙ったがGKアブライラがセーブ。このプレーでセネシはアル・ラシュダンからファウルを受け、アルゼンチンにPKが与えられる。ラウタロが沈めて2－0とした。

ヨルダンもその後何度かゴールに迫ったが、得点は奪えなかった。後半立ち上がりにはラウタロの追加点がオフサイドで取り消された。

アルゼンチンは無理なくチャンスを作り3点目を狙ったが、ラウタロのシュートはクロスバーの上。メッシが交代準備をしていたその瞬間、ヨルダンが2－1に迫った。ムサ・タマリがエサン・ハダッドのクロスを押し込んだ。

直後に投入されたメッシは、最初のシュートが枠を超えたが、20分後に壁をかわすフリーキックで3－1とし、大会6点目をマークした。