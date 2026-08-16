リオネル・メッシがインテル・マイアミで失態、大差で敗れる

インテル・マイアミは土曜深夜から日曜未明にかけて、ナッシュビルSCに大差で敗れた。ナッシュビルで行われた一戦で、リオネル・メッシ擁するチームは4-1で敗戦。アルゼンチンのスター選手はPKを失敗した。

試合開始からわずか15分で、ホームチームが先制した。アンディ・ナハルが鋭いクロスをファーで見事に頭で合わせ、1-0とした。

その5分後、ルイス・スアレスがペナルティーエリア内で倒され、メッシにチームを同点に追いつかせるチャンスが訪れた。

アルゼンチン人FWは11メートルの位置からキックしたが、左隅への勢いのないグラウンダーとなり、GKに難なく止められた。こぼれ球をレギロンが押し込んだものの、早く入りすぎていたため、ゴールは認められなかった。

それでも最終的に、インテル・マイアミは試合の流れに反して同点に追いついた。テラスコ・セゴビアが相手を見事にかわし、ファーサイドへ流し込んだ。

しかし後半、ナッシュビルはインテル・マイアミを完全に圧倒した。ハニー・ムクタールの2得点とサム・サリッジのゴールで、63分の時点で4-1という最終スコアが掲示板に刻まれていた。

この勝利により、ナッシュビルはイースタン・カンファレンスの首位をしっかりキープしている。19試合を終えて、クラブは43ポイント。インテル・マイアミは同じく19試合で38ポイントの2位となっている。