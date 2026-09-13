リオネル・メッシが土曜から日曜にかけての深夜、インテル・マイアミのために得点を決めた。決勝点になるかに思われたが、ナッシュビルは別の結末を用意していた。MLSイースタン・カンファレンス首位のチームは、アディショナルタイムに追いついて2-2とした。

インテル・マイアミはナッシュビルとの大一番を前に、直近6試合でわずか1勝しか挙げていなかった。その結果、メッシらは首位争いで大きく後れを取っていた。

ホームチームは開始4分で先制を許したが、メッシのゴールも含めて立て直した。アルゼンチンのスターはペナルティーエリア端からシュートを決めた。インテル・マイアミでの114試合で99点目のゴールだった。

インテル・マイアミはようやく再び勝利を手にするかに見えた。だからこそ、サム・サリッジが後半アディショナルタイムに2-2を押し込んだのは大きな痛手だった。これによりナッシュビルは、残り9節の時点でフロリダの追走チームに対して勝ち点9差を維持している。

メッシは2026年のMLS得点ランキングで19ゴールを挙げ、首位に立っている。また、39歳の司令塔がアメリカの地で少なくとも10得点を記録するのは、これで3シーズン連続となった。