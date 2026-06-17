リオネル・メッシが代表200試合目でハットトリックを達成し、アルゼンチンがアルジェリアを3-0で下した。メッシは16ゴールでミロスラフ・クローゼと並んでW杯歴代得点王となった。グループJのオーストリアとヨルダンは後ほど初戦を迎える。

開始5分も経たないうち、メッシはラウタロ・マルティネスからのパスでPKエリアに抜け出し先制シュート。しかしわずかにオフサイドで得点は取り消された。

その2分後、アルゼンチンも危ない場面を免れた。イブラヒム・マザのスルーパスを受けたファレス・チャイビがニアサイドを突いたが、わずかにオフサイドと判定された。

15分、ロドリゴ・デ・パウルの鋭いパスをペナルティエリア手前で受けたメッシは、左足でルカ・ジダンの指先をかすめ、ゴール上隅に突き刺した。1-0。

アルジェリアは前半を通じて攻撃力を発揮できず、世界王者に圧倒されている印象だった。フェイエノールトのアニス・ハジ・ムッサはリヤド・マフレズに代わって起用されたが、存在感を示せなかった。

アルゼンチンは集中してボールを回し、何度もメッシに展開。8度のバロンドール受賞者はゲームを支配し、チャンスを創出したが、前半は追加点を取れなかった。

後半開始直後、メッシは再びペナルティエリア手前でスペースを得たが、シュートは大きく枠を外れ、アルジェリアを救った。ジダン監督は、ベンタレブの対応に怒りを示した。

アルゼンチンは攻勢を続け、ラウタロの決定機が外れた直後、ついに追加点。マカリストルのシュートをZidaneが弾き、メッシが素早く反応してファーサイドに叩き込んだ。

スタンドのジャンニ・インファンティーノらが見守る中、メッシはすぐさまハットトリックに迫るも、ジダンの拳に阻まれた。

15分後、メッシはニコ・ゴンサレスの深い位置へのスルーパスから再びネットを揺らし、ハットトリックを達成。直後に交代すると、大歓声が湧き上がった。



