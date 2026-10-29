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アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督は、母エウラリア・マルゼッティさんが74歳で亡くなったことを受け、拠点とするスペインから母国に帰国した。国内のサッカー当局は、喪に服すワールドカップ優勝監督とその家族を支えるため、全国の全ディビジョンで追悼の意を表すと発表した。

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代表監督が非公開の通夜に参列

『SuperDepor.com』によると、アルゼンチン代表のスカローニ監督は、母親が火曜日にサンタフェ州の故郷プハトで亡くなったことを知ると、直ちに南米へ戻った。アルゼンチンサッカー協会（AFA）が水曜日に発表した後、同協会の幹部は通達第6966号で公式の追悼措置を示した。全カテゴリーの試合前に黙とうをささげるほか、リオネル・メッシ練習施設をはじめ、旗が半旗で掲げられる。

統括団体が心からの哀悼を表明

水曜日に公式チャンネルを通じて正式な支援のメッセージを発信し、故人の永遠の安息を祈ったAFAは次のように述べた。「クラウディオ・タピア会長をはじめとするアルゼンチンサッカー協会全体が、リオネル・スカローニ監督とご家族に、母エウラリア・マルゼッティさんの逝去についてお悔やみを申し上げます。この困難な時期に、アルゼンチン国民全員からエル・グリンゴと大切な方々へ、親愛の気持ちを込めた抱擁を送ります。どうか強くあってください！」

また、アルゼンチン・プロサッカーリーグ（LPF）も声明で追悼した。「LPFは、リオネル・スカローニの母エウラリア・マルゼッティさんの逝去を深く悼みます。リオネル、国中があなたとご家族に寄り添っています！」

母の闘病を受け、優勝をささげる

マルゼッティさんは2021年から重い病気と闘っていた。スカローニ監督はかつて、母親と過ごす時間を増やすために代表監督の職を退くことも考えていた。

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スカローニ監督が母親の健康上の苦難を初めて公に明かしたのは、2022年ワールドカップの南米予選中の記者会見だった。当時、「今はワールドカップのことを考えられる状況ではない」と認めていた。

その後まもなく、スカローニ監督はアルゼンチンの2021年コパ・アメリカ優勝を母親にささげた。これが監督就任後初の主要タイトルとなり、その後は2022年のフィナリッシマ、2022年ワールドカップ、2024年コパ・アメリカの優勝も果たした。

国内の試合で全国的に追悼

プリメーラ・ディビシオンのトルネオ・クラウスーラ第15節と主要な下部リーグでは、全国のすべてのスタジアムでマルゼッティさんをしのんで1分間の黙とうが行われる。今週末、国内クラブがピッチ上で哀悼の意を示す一方、スカローニ監督はサンタフェで大切な人々と静かに過ごす。48歳の同監督は、11月の代表ウィンドウを前に代表での職務に復帰する見込みだ。