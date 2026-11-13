共有 GOALをGoogleでフォロー

アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督は、MFロドリゴ・デ・パウルを最新の代表メンバーから外した理由を説明するとともに、レアンドロ・パレデスの出場停止処分が軽減されることに期待を示した。2030年ワールドカップまで契約を延長した後に語った同監督は、ベテランの両選手が引き続き構想に入っていると強調した。

広告

ベテランMF2人は依然として代表入りの候補

スカローニ監督は、アルゼンチンサッカー協会のクラウディオ・タピア会長が同監督との2030年7月までの新契約を正式に発表した後、木曜日の記者会見で中盤の2人が不在の理由を説明した。デ・パウルは技術的な理由で11月の代表活動から外れた。一方、ボカ・ジュニアーズの司令塔パレデスはFIFAから10試合の出場停止処分と9万ドルの罰金を科され、現在は出場停止中だ。それでもスカローニ監督は、両選手ともアルゼンチン代表の構想から完全に外れたわけではないと強調した。

世代交代で若手に開かれる道

リオネル・メッシの代表引退を受け、コーチ陣はチームの再建期に入った。前回の代表活動期間中、デ・パウルが出場したのは10月7日のベナン戦で行われたメッシの引退試合だけだった。今月は経験豊富なデ・パウルを招集しないことで、チーム首脳陣はマキシモ・ペローネ、ニコ・パス、フランコ・マスタントゥオーノといった台頭する中盤の若手を見極められる。

スカローニ監督は、デ・パウルの代表キャリアが終わったとの見方を否定し、最高の状態を取り戻すよう求めた。「ロドリゴ・デ・パウルに対して扉は閉ざされていない。我々には最高の状態の彼が必要だ。他の若い選手も見てみたい」と語った。

ワールドカップ決勝後の乱闘で処分

一方、パレデスは2026年ワールドカップ決勝でスペインに敗れた後、試合終了のホイッスルが鳴ってからDFエリック・ガルシアの首を絞めて突き飛ばし、さらにガビを倒す姿が捉えられた。暴力行為によって重い処分を受けている。チームメイトのナウエル・モリーナは最近、異議申し立てによって7試合の出場停止処分が4試合に軽減されたが、FIFAの上訴委員会は今月初め、パレデスの処分短縮を求める同国協会の申し立てを退けた。

広告 広告

スカローニ監督は木曜日の会見で、出場停止中のパレデスとの親密な関係を改めて示し、こう付け加えた。「レアンドロ・パレデスは、私が彼をとても大切に思っていることも、彼に高い能力があることも分かっている。最高の状態で競争しなければならない。彼にも扉は開かれている。ここでは重要な選手だ。出場停止処分が解除されることを願っている」

スイスでの仲裁申し立ては裁定待ち

申し立てが退けられたことを受け、アルゼンチン協会は先週末、パレデスの件をスイスのスポーツ仲裁裁判所に持ち込むと発表した。FIFAは親善試合とCONMEBOLの公式戦を出場停止の対象に数える。パレデスは10月のボリビア、ブルキナファソ、ベナンとの試合に続き、11月のウルグアイ、コスタリカとの試合も欠場し、消化した出場停止は計5試合となる。異議申し立てが認められなければ、残り5試合の出場停止処分が続く。