リオネル・スカローニはW杯決勝後、涙を流しながら記者会見場を去り、大きな衝撃を与えた。

リオネル・スカローニは、敗れたワールドカップ決勝の後に涙をこらえきれなかった。アルゼンチン代表監督はスペインに0-1で敗れ、「すべてを受け入れるには時間が必要だ」と語った。そのため、代表監督としての彼の将来は不透明だ。

「胸が痛む。魂の奥底まで痛む。申し訳ない。会長と話し合うつもりだ。自分は何をしたいのか、おおよそ見当はついている」と、2026年末まで契約が残るスカローニ監督は感情を露わにした。

「契約は全うする。その後は様子を見る」と述べた。また、「これほど大きな出来事を今後経験できるか分からない。よく考えたい」と語った。

「会長にはこの機会を与えてくれたことに感謝している。ここは誰もが夢見る場所だ」

「スタッフも選手も最後まで全力で戦いました。今は少し考える時間が必要です」と声を詰まらせた。

「この場所は素晴らしい。人生でここに来られるとは夢にも思わなかった。スタッフも含めて、誰も想像していなかった。」

「このまま続けるには、本当に多くのことが必要です」と代表監督としての将来に疑問を呈した。「とりわけ、再び立ち直り、このようなチームを作り上げるためには――おそらく二度と現れないようなチームを。それが私の心を痛めます。魂の奥底から痛むのです。申し訳ありません」と語り、アルゼンチン人監督は素早く記者会見場を後にした。