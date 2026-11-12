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南米で初開催となる女子ワールドカップに向けたカウントダウンが、正式に最終段階に入った。世界のサッカーを統括する団体が、優勝への道筋を示したためだ。リオデジャネイロで行われる華やかな組み合わせ抽選会までちょうど1カ月となる中、32チームが参加する大会のグループステージを形作る技術的な枠組みが確定した。

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グループステージ組み合わせ抽選の概要

FIFAは2027年女子ワールドカップ本大会の組み合わせ抽選の仕組みを発表した。抽選会は12月11日、リオデジャネイロの近代美術館で行われる。式典には出場が決まった国々の代表者が初めてブラジルに集まり、サッカー界のレジェンドや著名なゲストも参加する。より幅広い人々に関心を持ってもらうため、ブラジル人アーティストのラファエラ・トゥマとの創作コラボレーションを通じ、抽選手順もイラストで紹介された。

出場する32カ国は、12月7日に発表予定の最新世界ランキングに基づき、8チームずつ4つのポットに振り分けられる。開催国ブラジルは自動的にポット1に入り、A1に配置される。来年6月24日、象徴的なエスタジオ・ド・マラカナンで大会の初戦を迎える。その後のグループステージの試合は、6月29日にサンパウロのアレーナ・イタケラ、7月4日にブラジリアのエスタジオ・ナシオナルで行われる予定だ。

ランキング上位7カ国が開催国とともにポット1に入る。残る出場決定国はランキング順にポット2とポット3に振り分けられる。一方、ポット4には自動出場を決めた国のうちランキングが低い5カ国と、今後のプレーオフ勝者のために確保された3枠が入る。

地域的な分散と戦力の均衡

抽選では、各ポットのチームをすべて引き終えてから次のポットに移る。8つのグループへの振り分けでは地域的な多様性が厳格に優先され、同じ大陸連盟に属するチームを別々のグループに配置することがFIFAの基本規則となる。

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唯一の例外は、少なくとも11カ国が出場するUEFAだ。そのため、各グループには欧州勢が最低1チーム、最大2チーム入る。

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決勝トーナメントの競技上の公平性を守るため、FIFAはランキング上位国を分ける仕組みも導入した。最終ランキングの上位4カ国は、2つの異なる決勝トーナメントの勝ち上がりルートに意図的に振り分けられる。

これらの強豪国がそれぞれグループを首位で突破した場合、ランキング1位と2位のチームは決勝まで対戦しない。同じ原則は3位と4位の国にも適用される。決勝までの勝ち上がりの均衡を確保するため、2026年の男子大会で用いられる方式を踏襲する。

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最後の出場3枠を決める戦い

リオで29カ国のグループステージの組み合わせが決まる一方、大会最後の3枠は抽選会の時点では確定していない。残る出場枠を懸けたプレーオフ大会の組み合わせ抽選は、その前日の12月10日に行われ、決定的な対戦カードが決まる。

プレーオフは2026年11月28日から12月5日まで、モロッコのラバトで行われる予備ラウンドから正式に始まる。チャイニーズ・タイペイ、ウズベキスタン、南アフリカ、パプアニューギニア、ガーナ、エクアドルの6チームが勝ち上がりを争う。この段階を突破した2カ国は、ベネズエラやUEFA、CONCACAFの代表チームを含む、最終プレーオフから参加する4チームと合流する。

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出場を決める最後の試合は、来年2月23日から3月7日までの国際試合期間に行われる。一発勝負の重要な対戦に勝ったチームは直ちにブラジル行きを決め、南米で開催される歴史的な大会の出場32チームがすべて出そろう。

歴史的な夏に向けた準備

12月の本大会組み合わせ抽選後、FIFAは大会の全日程を確定する。グループ分けは決まるものの、大会全体の各試合で使用するスタジアムとキックオフ時刻は追って発表される。この作業は、チームにとって最適なプレー環境を整えるとともに、世界各地の視聴者がさまざまな時間帯で自国の試合を生中継で見られるようにするためのものだ。

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大会は2027年6月24日から7月25日まで、8つの開催都市で行われる。女子サッカー最高峰の大会は10回目を迎え、初めて南米を舞台とする記念すべき大会になる見込みだ。